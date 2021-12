LG presenta i suoi pannelli OLED trasparenti per arte e vetrine dei negozi

LG ha da poco rivelato i suoi ultimi pannelli OLED trasparenti, con LG Display pronta a mostrarne le potenzialità al CES 2022. Ecco di che si tratta.

Tutti i prodotti in mostra sono stati realizzati da LG Display (una consociata indipendente di LG Electronics) e si tratta di pannelli OLED con risoluzione 1080p da 55 pollici, con una trasparenza del 40%. Tutti i nuovi modelli sono stati creati utilizzando il processo di produzione di ottava generazione.

Il modello visivamente più accattivante è OLED Shelf (foto in alto), costituito da due display OLED trasparenti da 55 pollici montati uno sopra l’altro e sormontati da uno scaffale. L’idea è quella di consentire all’utente di visualizzare e apprezzare un’opera d’arte su uno schermo, e una descrizione di quanto riprodotto appena sotto. Incorpora anche foglio di materiale opaco che può rotolare giù come se fosse un paralume per rendere il display più simile a un OLED standard e non trasparente. Allo stesso tempo, se gli schermi sono spenti e il materiale opaco arrotolato, l’utente potrebbe vedere gli oggetti posti dietro lo schermo, come veri e propri dipinti.

A parte questo modello “scaffale”, gli altri display che saranno in mostra al CES 2022 sono progettati più per la segnaletica e per i clienti commerciali. Una sorta di Shopping Managing Showcase che può essere posizionato davanti ai prodotti fisici, grazie al quale aggiungere grafica o effetti come di fumo VFX per rendere i prodotti più appetibili.

Questi pannelli possono mostrare una grafica simile a una decalcomania davanti a vestiti o altri prodotti, per rendere più attraente la vetrina del negozio, ad esempio. LG Display ha affermato che le versioni di quest’ultimo sono già utilizzate in un negozio di moda a Seoul e persino allo Smithsonian a Washington, DC.

Nelle settimane scorse LG Display ha già mostrato una varietà di display curvi, tra cui uno schermo continuo che avvolge una cyclette e un concetto di sedia curva, completamente avvolta all’interno di un display.

I nuovi display trasparenti, da notare, sono solo concetti e prototipi, dunque non immediatamente rivolti ad un pubblico finale di consumatori. In ogni caso, come ha dichiarato la società a The Verge si tratta di proposte che potrebbero aiutare i clienti a svilupparli in prodotti finali. Inoltre, il modello OLED Shlef è, in realtà, pronto per la produzione.