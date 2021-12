Supporto per portatili ultra-tascabile in sconto a 17,32 euro

Il computer portatile è comodo proprio per la sua portabilità, ma l’utilizzo prolungato può essere dannoso per la sua salute e quella dell’utente: tuttavia con il supporto in promozione si possono risolvere due problemi in un colpo solo, e con un ingombro davvero minimo.

Misura infatti 21,6 x 2,6 centimetri, è spesso appena mezzo centimetro e pesa poco più di 70 grammi, quindi è altamente tascabile. La costruzione è robusta perché è realizzato interamente in lega di alluminio, con inserti in gomma che migliorano l’aderenza del computer sia sul supporto che sulla scrivania, sul tavolo o sul ripiano in cui viene poggiato.

E’ dotato di due diversi piedini estraibili che offrono due diverse inclinazioni: con quelli più lunghi lo schermo viene sollevato di 8 centimetri rispetto al piano d’appoggio, con un angolo di inclinazione della tastiera pari a 25 gradi; con quelli più corti l’altezza raggiunta è di 5 centimetri e l’angolo di inclinazione è di 15 gradi. In questo modo si può adattare l’altezza dello schermo in base a quella dell’utente e alla sua postura, eliminando qualsiasi dolore al collo e alla cervicale dovuta proprio a una scorretta seduta.

Allo stesso tempo, durante i carichi di lavoro maggiori, il computer beneficia di una migliore dissipazione del calore: secondo alcuni test condotti in laboratorio, a parità di carico di lavoro della CPU, un portatile poggiato su un tavolo che scalda fino a 47,4°C, mediante questo supporto non supera i 32°C, migliorando quindi la velocità e allungando la durata di vita dei componenti interni.

Il supporto per altro è molto resistente perché può sorreggere fino a 25 chilogrammi, quindi eventualmente si può utilizzare anche per mantenere leggermente sollevato una enciclopedia. E per finire è completamente lavabile sotto l’acqua corrente del rubineetto, il che non guasta.

Questo supporto è di Xiaomi e generalmente costa 21,65 euro ma con lo sconto attualmente attivo si risparmia il 20%: il prezzo finale è di 17,32 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.