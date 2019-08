LG presenta la nuova collezione 2019 dispositivi audio

LG ha appena presentato la collezione di dispositivi audio per il 2019. Frutto della collaborazione con l’azienda inglese Meridian Audio, i nuovi dispositivi – principalmente soundbar e speaker portatili – contano tecnologie come Bass&Space e Image Elevation che mirano a potenziare la resa sonora finale.

Soundbar

Per quanto riguarda le novità del settore soundbar, sono stati annunciati quattro nuovi modelli: SL9YG (999 euro), SL8YG (699 euro), SL6Y (399 euro) e SL5Y (329 euro), dotati delle tecnologie DTS Virtual:X mentre i primi due, che si posizionano nella fascia più alta del mercato, integrano anche le tecnologie Dolby Atmos e DTS:X.

Queste nuove soundbar impiegano un codec audio object-based grazie al quale il suono sprigionato sembra provenire da tutte le direzioni, offrendo così un audio tridimensionale senza la necessità di un impianto audio dedicato composto da più speaker satellite.

Il modello di punta SL9YG ha vinto il premio CES Innovation Award 2019 ed è dotato di un sensore giroscopico che misura la posizione dell’oggetto (fissato a una parete o su una superficie piana) regolando la direzionalità del suono per garantire un’esperienza di ascolto ancora migliore.

Questa soundbar può essere installata con la base o a parete e ciascuna di queste soluzioni promette una resa diversa. Ad esempio con l’installazione a parete la soundbar rileva automaticamente l’orientamento e si adatta per ottimizzare il campo sonoro e prevede un suono 4.1.2 canali Dolby Atmos con speaker down-firing; La modalità con base supporta invece un suono 4.1.2 canali Dolby Atmos con speaker up-firing.

LG SL9YG supporta inoltre le tecnologie High Resolution Audio offrendo frequenze di campionamento a 192kHz e profondità a 24bit e presenta diversi ingressi e uscite come HDMI, cavo ottico e Bluetooth.

Sia questo modello che la soundbar SL8YG sono dotati di connettività intelligente e riconoscimento vocale AI con Assistente Google che consente di controllare i dispositivi collegati in tutta la casa tramite comandi vocali. Il range di potenza va dai 300W ai 570W ma è possibile combinarle alla cassa wireless posteriore SPK8-S per aggiungere due canali audio e potenziare così il sistema aggiungendo altri 140W.

Speaker

Per quanto concerne invece il segmento speaker viene rinnovata la serie di altoparlanti LG XBOOM con i prodotti delle linee Mini & Onebody, LOUD e XBoom AI ThinQ (199 euro). I primi puntano soprattutto a design e potenza mentre i modelli LOUD sono più compatti e portatili senza però rinunciare alla tecnologia.

Ad esempio questi funzionano con Bluetooth in modalità Wireless Party Link che permette di connetterne più di uno allo stesso ritmo ed integrano il sistema di luci “Multi Color Lighting” che permette di cambiare il colore dei LED a seconda del suono emesso a ritmo di musica.

Della gamma LG XBOOM fanno parte anche le casse PK7 (199 euro), PK5 (149 euro) e PK3 (99 euro) con connettività Bluetooth e LG XBOOM AI ThinQ WK7, che ha ricevuto diversi premi riconosciuti a livello internazionale per l’integrazione di AI e per la qualità audio (EISA Award, TECH ADVISOR, TechRadar, What Hi-Fi?). Questo modello, tra l’altro, integra Assistente Google per connettersi a tutti i dispositivi Smart che lo supportano.