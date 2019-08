Bundle top software Mac a 30$, incluso CleanMyMac X, l’app che fa meno lento il Mac

Quanta spazzatura può nascondersi all’interno di un Mac apparentemente pulito e ordinato? Per scoprilo dovreste usare CleanMyMac X, soprattutto oggi che vi costa meno grazie al pacchetto in promozione su StackSocial che include altri nove software.

Questo programma da oltre dieci anni adempie ad un compito fondamentale: rendere meno lento il Mac. CleanMyMac X è l’ultima versione che celebra proprio il decennale rinnovandosi non solo nell’interfaccia utente ma anche, e soprattutto, nelle funzionalità.

Il cuore del sistema è sempre Smart Scan, una tecnologia incorporata con il compito di analizzare ed ottimizzare il dispositivo con un solo click che, in CleanMyMac X, risulta tre volte più veloce rispetto alla versione precedente del software.

Quest’app include inoltre un nuovo strumento per la rimozione dei malware che, oltre ad eliminare i file dannosi, controlla automaticamente le vulnerabilità del sistema. Offre anche una sezione dedicata agli aggiornamenti progettata per monitorare il rilascio degli update di tutti i software installati sul computer permettendo così di avere facilmente la versione più recente.

Tra le altre funzioni c’è CleanMyMac Assistant, una guida che segue l’utente passo passo suggerendogli le cose da fare per migliorare e velocizzare la macchina ricordando di effettuare la pulizia del sistema di tanto in tanto. E’ inoltre presente un modulo che permette di gestire facilmente gli elementi di login, le app che si avviano all’accensione del Mac, quelle bloccate e quelle che consumano più risorse, permettendo così di aumentare la velocità e la reattività del sistema al bisogno, facendo appunto il Mac meno lento.

Questo programma è stato recensito da Macitynet qualche mese fa, pertanto vi invitiamo a leggere l’articolo per conoscerne tutti i dettagli. L’abbonamento annuale per CleanMyMac X costa 39,95 euro oppure si può acquistare la licenza perpetua per 89,95 euro.

Come dicevamo però al momento è incluso in un pacchetto – di cui vi abbiamo parlato in maniera approfondita qui – scontato su StackSocial per soli 29,99 dollari. Questo prezzo, già favorevole per il solo CleanMyMac X, consente però di mettere mano ad altri nove programmi top – per un valore complessivo di oltre 1800 dollari – ovvero VPNSecure, Waltr, Crossover, Dropshare, ActiveDock, Folx Pro, Chronicle Pro, MacPilot ed un pacchetto aggiuntivo per Web Developer.