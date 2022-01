LG si preparra a produrre i display OLED per futuri iPad

LG Display amplierà la produzione dei pannelli OLED di piccole e medie dimensioni nello stabilimento di Paju (Corea del Sud). Lo riferisce il sito Korea IT News spiegando che i nuovi pannelli OLED di piccole e medie dimensioni fanno parte di una strategia di investimento da 3300 miliardi di won annunciata lo scorso anno, con la capacità produttiva degli OLED di 6a generazione che raddoppierà entro il 2024, con prodotti destinati principalmente alla catena di approvvigionamento dei dispositivi mobile e tablet di Apple.

L’introduzione di iPad con pannelli OLED è vista come una opportunità per LG Display, con prodotti che in termini di dimensioni e formato del display le aziende rivali non sono in grado di produrre facilmente (sono ad ogni modo circolate voci di accordi di Apple anche con la cinese BOE).

Indiscrezioni riferiscono di iPad con display OLED che dovrebbero arrivare già il prossimo anno; LG prevede di ordinare specifici macchinari industriali a Canon e nel 2024 la produzione dei pannelli di 6a generazione e precedenti aumentare a oltre 700.000 pannelli l’anno. L’azienda sudcoreana dedica gli stabilimenti noti come P9 agli smartphone, e quelli noti come P10 ad altri dispositivi IT come i tablet.

Lo scorso anno LG Display ha chiuso gli impianti dedicati alla produzione di pannelli LCD per iPhone e chiuso la sua divisione smartphone. L’azienda ha nel frattempo deciso di ristrutturare la propria attività per dedicarsi ai pannelli OLED accelerando l’espansione dei relativi impianti produttivi con l’obiettivo di rafforzare tra l’altro la presenza nell’ambito della catena di distribuzione dei produttori che lavorano per Apple.