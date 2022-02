LG StanbyMe è il TV mobile con HomeKit e AirPlay 2

Mentre LG è al momento una delle poche aziende che offre l’integrazione di HomeKit e AirPlay nei propri televisori di fascia alta, la società sudcoreana ha cercato di fare un ulteriore passo avanti, con un display “mobile” battezzato LG StanbyME: rivelato per la prima volta nel mese di dicembre del 2021, solo adesso si scopre del supporto delle funzionalità HomeKit o AirPlay.

Una versione del televisore mobile è prevista per maggio di quest’anno, anche se è già disponibile in alcuni territori, come Hong Kong per esempio. Ora, con il prodotto nelle mani di alcuni recensori in Asia, è possibile farsi un’idea di quali siano le caratteristiche di LG StanbyME.

Ci sono molti elementi che distinguono questo prodotto da un normale televisore. Uno di questi è che lo schermo può essere ruotato per visualizzare i contenuti in modalità verticale oppure orizzontale. LG StanbyME è dotato di un supporto che lo rende portatile rispetto a un normale televisore appeso alla parete e, grazie alle batterie integrate che possono durare fino a 3 ore, non è nemmeno necessario collegarla alla rete elettrica, se non per ricaricarla.

Il supporto incluso consente, inoltre, di inclinare il display in modo che possa essere rivolto verso l’alto o verso il basso, nel caso in cui la si voglia utilizzare mentre ci si rilassa sul divano.

Mentre è in grado di eseguire il mirroring dello schermo con l’aiuto di AirPlay 2, può anche eseguire il mirroring dello schermo da alcuni smartphone con l’uso dell’accoppiamento NFC. Tuttavia, è anche possibile eseguire lo streaming di audio e video in modi molto più tradizionali, tramite le porte USB e HDMI integrate sul retro dello schermo. Anche se può funzionare come una TV standard, ha anche una varietà di app che utilizzano WebOS di LG, così da riprodurre video su YouTube, Netflix, Disney+ e altri ancora.

C’è da dire che si tratta di una TV solo in risoluzione 1080p, non 4K, anche se OLED. Vanta una diagonale da 27 pollici, e ha un prezzo di oltre 1000 dollari. probabilmente, capace di scoraggiare i più.

Per tutte le notizie e gli articoli dedicati alla domotica, alla sicurezza, al risparmio energetico, green economy e abitare sostenibile è possibile consultare la sezione dedicata CasaVerdeSmart di macitynet.