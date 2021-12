Gli schermi LG Lifestyle cambiano il modo di vedere e usare il televisore

In occasione del CES 2022, LG Electronics (LG) presenterà la sua collezione di TV Lifestyle, ideata per incontrare nuovi gusti e stili di vita nell’ambiente domestico. Grazie alla loro versatilità, al modo elegante di integrarsi in ogni stanza e alle numerose opzioni di intrattenimento, i TV Lifestyle di LG possono trasformare la casa in un ufficio, una palestra, una galleria d’arte o un hub di intrattenimento, contribuendo, allo stesso tempo, a rendere l’arredamento più raffinato e la vita quotidiana più semplice e piacevole.

I protagonisti di questa collezione sono i TV LG Objet (modello 65Art90) e LG StanbyME (modello 27Art10), due innovazioni che si allontanano dal design convenzionale per offrire nuovo valore ed esperienze d’uso. Con un form factor e funzionalità innovative, questi TV sono presentati come la soluzione indicata per le moderne case multifunzionali, dove lavoro, apprendimento, intrattenimento e relax fanno parte del mix quotidiano.

Simile alla tela di un’opera d’arte, il TV LG Objet si integra perfettamente in qualsiasi stanza grazie al suo stile minimalista e ai colori neutri che donano raffinatezza e armonia all’ambiente. Il TV LG Objet si adatta ai desideri di chi lo utilizza grazie a una copertura in tessuto che scorre sullo schermo al tocco di un pulsante sul telecomando. Abbassando questa copertura, il TV rivela l’intera estensione dello schermo per godere della massima esperienza visiva (modalità Full View); mentre alzandola, questa copre parzialmente lo schermo del televisore per trasformarlo in un esclusivo complemento d’arredo in cui restano visibili solo una selezione di funzioni (modalità Line View).

Nella modalità Full View, il pannello OLED evo da 65 pollici del TV LG Objet e il suo avanzato processore offrono un’esperienza di visione di alta qualità che dà vita ai contenuti attraverso colori accurati e vividi e un contrasto elevato.

Oltre a alla qualità delle immagini, questo TV d’alta gamma vanta un sistema audio a 4.2 canali da 80W, che offre audio cinematografico per garantire la completa immersione dello spettatore. Passando alla modalità Line View, il TV si trasforma in un pregiato e moderno complemento d’arredo interattivo che permette di rimanere al passo con la quotidianità grazie alla funzione Data e Orologio, di ascoltare le proprie playlist musicali preferite o di visualizzare un’esclusiva raccolta di immagini quando è in modalità Gallery.

Il rivestimento in tessuto intercambiabile, che distingue il TV LG Objet da ogni altro televisore attualmente sul mercato, è prodotto dalla società tessile danese Kvadrat. I tre colori disponibili – Kvadrat Beige, Kvadrat Redwood e Kvadrat Green – sono stati selezionati per la loro capacità di abbinarsi a un’ampia palette di colori e di fondersi con diversi stili di design d’interni. Una installazione semplice ed elegante come il suo design: il TV Objet, sottile ma robusto, è progettato per essere posizionato contro una parete con una leggera angolazione fino a 5 gradi, proprio come vengono esposte le opere d’arte in una galleria moderna.

L’in-cable frame system di LG Objet semplifica il collegamento di dispositivi esterni, come un decoder via cavo o una console di gioco, nascondendo i cavi e mantenendo le sue linee minimaliste e pulite. Il TV può anche essere installato a filo muro per ottenere la massima integrazione con lo spazio.

L’altro protagonista della nuova linea di TV Lifestyle di LG, LG StanbyME, rivoluziona il modo di vivere e guardare i contenuti sul televisore. Il TV si trasforma infatti in un centro di intrattenimento senza fili trasportabile unico nel suo genere, con schermo touch, supporto mobile con ruote nascoste e batteria integrata che consente fino a tre ore di visione prima della ricarica. LG StanbyME può essere facilmente spostato da una stanza all’altra per garantire la massima libertà di visione: il suo display da 27 pollici ha le dimensioni ideali non solo per film, programmi TV e contenuti video in streaming, ma anche per videoconferenze con colleghi e familiari e per seguire lezioni online.

Con il suo design ergonomico, LG StanbyME offre praticità e comfort di visione. Lo schermo può essere ruotato, inclinato e girato sia orizzontalmente sia verticalmente. L’altezza è regolabile, consentendo allo spettatore di personalizzarne la posizione in base all’utilizzo, per un comfort ottimale quando si è sdraiati sul letto, si cucina o si sta riposando sul divano.

Inviare contenuti su LG StanbyME è semplice grazie al Mobile Screen Mirroring che funziona con terminali iPhone e Android più recenti sfruttando la tecnologia NFC. Un supporto rimovibile consente di affrancare lo smartphone all’LG StanbyME per ottenere una soluzione veloce e sicura per videochiamate, lezioni online e contenuti in streaming. Inoltre, è possibile collegare laptop o PC allo StanbyME tramite USB, HDMI o in modalità wireless.

Che si usi il telecomando o i controlli touch e gestuali, LG StanbyME è semplice e intuitivo, perché la sua interfaccia utente è stata progettata per adattarsi all’esperienza visiva dello spettatore. Inoltre, LG StanbyME ha un design semplice e moderno che si integra con un’ampia varietà di arredamenti. Grazie al rivestimento posteriore in tessuto materico e rifinito nell’elegante colore Pure Beige, il televisore crea un’atmosfera accogliente e naturale. Quando non viene utilizzato per guardare i propri contenuti, il TV LG StanbyME permette di mostrare bellissime opere d’arte, fotografie o un calendario con orologio.

L'appuntamento per scoprire i nuovi TV Lifestyle di LG è da questa pagina a partire dal 4 gennaio dalle ore 17 in Italia.