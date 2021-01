LG svela la nuova gamma di televisori top al CES 2021

Oltre allo smartphone con schermo arrotolabile che ha fatto scalpore e altre novità, al CES LG presenta la nuova gamma di televisori 2021 di fascia alta, composta da modelli OLED, QNED Mini LED TV e TV NanoCell. Tra i modelli della nuova gamma, ci sono anche un vincitore del CES 2021 Best of Innovation Award (modello 48C1) e diversi prodotti insigniti con l’Innovation Award1.

La collezione 2021 di televisori LG è stata aggiornata con tecnologie e funzionalità tra cui un nuovo pannello OLED, un pannello LCD che impiega la tecnologia colore Quantum NanoCell e la retroilluminazione a Mini LED per una migliore accuratezza dei colori e un maggiore contrasto, un processore AI aggiornato, sistema operativo webOS rivisto e nuovo design.

La collezione di LG OLED TV 2021 rappresenta la gamma di TV OLED più completa dell’azienda fino ad oggi, con nuovi modelli disponibili in dimensioni piu grandi. La nuova serie G1 di LG è dotata di OLED evo, il passo successivo nell’evoluzione della tecnologia OLED che offre una maggiore luminosità, per immagini caratterizzate da chiarezza, dettaglio e realismo.

LG amplia la sua offerta di televisori top 2021 con modelli OLED per la prima volta anche in versione da 48″ con il modello LG C1 ideale per i videgiocatori, fino al nuovo modello da ben 83”. Annunciato anche Gallery Stand2, una alternativa valida al Gallery Design, che permette di apprendere il TV a filo muro. Il nuovo processore intelligente LG α (Alpha) 9 Gen 4 AI, porta a nuovi livelli le prestazioni delle serie di TV OLED LG Z1, G1 e C1, LG QNED Mini LED TV nei modelli QNED99 e QNED95 e dei modelli LG NanoCell TV Nano99 e Nano95.

Il processore sfrutta il deep learning per migliorare l’upscaling, rendendo perfetti i contenuti di qualsiasi qualità per gli ampi display. Il nuovo processore è dotato di AI Picture Pro, che riconosce gli oggetti sullo schermo. come volti e corpi, e distingue tra primo piano e sfondo, elaborando ciascun oggetto in modo indipendente per rendere le immagini più tridimensionali. Grazie alla sua capacità di rilevare il tipo di contenuto, il processore LG α9 Gen 4 AI ottimizza ulteriormente la qualità dell’immagine, la quantità di luce nelle scene e le condizioni ambientali in vari scenari di visione.

Inoltre, il processore integra una nuova versione di LG AI Sound Pro, che vanta due importanti novità per il 2021. L’up-mixing del surround 5.1.2 virtuale offre un’esperienza sonora coinvolgente tramite gli altoparlanti integrati nel TV, mentre l’Auto Volume Leveling garantisce un livello di volume costante quando si passa da un canale all’altro, o da un’app di streaming all’altra.

I nuovi LG OLED TV offrono un’esperienza utente intuitiva grazie alla piattaforma per smart TV proprietaria aggiornata webOS 6.0. Con una nuova schermata Home dal design rinnovato e miglioramenti delle prestazioni e delle funzionalità, webOS 6.0 offre un accesso più rapido alle app e permette di scoprire più facilmente contenuti nuovi e interessanti con consigli più personalizzati. Abbinato al Telecomando Puntatore (Magic Remote) migliorato che include tasti di scelta rapida per i provider di contenuti più diffusi, il nuovo webOS di LG offre agli utenti la possibilità di controllare e navigare più facilmente nei TV di nuova generazione e nel crescente ecosistema webOS.

Riconosciuti dai consumatori, dagli esperti di tecnologia e da alcuni dei più grandi nomi dell’industria cinematografica come i migliori display in circolazione, gli LG OLED TV continuano ad alzare il livello della qualità dell’immagine. Con la tecnologia a pixel auto-illuminanti, i pannelli presenti nella gamma 2021 offrono neri perfetti e sono stati certificati con una fedeltà cromatica del 100% dall’agenzia globale di test di prodotto Intertek4. Oltre al colore e al contrasto senza rivali, i TV LG supportano Dolby Vision IQ e Dolby Atmos per portare l’immersione dello spettatore a un nuovo livello.

Gli LG OLED TV sono anche conosciuti come ottimi TV per console e giochi per PC. Gli LG OLED TV 2021 sono dotati di nuove funzionalità come il Game Optimizer insieme a un tempo di risposta di 1 millisecondo, un basso input lag e quattro entrate che supportano le ultime specifiche HDMI5.

Game Optimizer, disponibile su tutti i TV dotati di webOS inclusi i QNED Mini LED e i NanoCell, non solo consente di accedere a tutte le impostazioni relative al gioco comodamente in un’unica schermata, ma applica anche automaticamente le migliori impostazioni per l’immagine in base al tipo di videogioco, che si tratti di uno sparatutto in prima persona, di un gioco di ruolo o di real-time strategy. Per sessioni di gaming sul grande schermo con immagini prive di shuttering e tearing, i TV OLED LG supportano G-SYNC, FreeSync Premium e il Variable Refresh Rate (VRR), che possono essere gestiti con Game Optimizer.

Inoltre, LG ha ampliato il numero di modelli di TV che supportano HDMI 2.1 mentre eARC e ALLM (low latency mode) sono supportati su tutta la gamma. I TV LG Mini LED QNED90 e i TV NanoCell NANO90 e NANO85 supporteranno inoltre il VRR per una migliore esperienza per gli appassionati di gaming.

LG si impegna anche sul fronte della produzione responsabile dei pannelli OLED. I pannelli utilizzati nella collezione TV OLED 2021 sono stati certificati dalla Societe Generale de Surveillance (SGS), con sede in Svizzera, come TV con un impatto ambientale minimo, che emettono inquinanti atmosferici trascurabili, utilizzano le sostanze meno pericolose e sono altamente riciclabili. Secondo i risultati della valutazione di SGS, i pannelli TV LG OLED riducono l’emissione di composti organici volatili (volatile organic compounds – VOC) di oltre il 50% rispetto ai pannelli TV LCD delle stesse dimensioni.

Gli LG OLED TV sono anche delicati con gli occhi, senza compromettere la qualità dell’immagine. Gli LG OLED TV hanno già ottenuto il riconoscimento di bassa emissione di luce blu da parte del TÜV Rheinland e hanno ottenuto la certificazione di assenza di sfarfallio da parte di Underwriters Laboratories; inoltre gli LG OLED TV utilizzano i primi pannelli TV certificati Eyesafe al mondo, che soddisfano i requisiti di bassa emissione di luce blu dell’agenzia di standard sanitari con sede negli Stati Uniti, Eyesafe. I test hanno dimostrato che i televisori LG OLED emettono circa il 50% in meno di luce blu rispetto a pannelli TV LCD premium di simili dimensioni.

Progettate per abbinarsi ai nuovi modelli di TV OLED, le nuove soundbar di LG sono un’altra dimostrazione dell’approccio attento all’ambiente dell’azienda: l’esterno delle soundbar è infatti realizzato con materiali riciclati mentre l’imballaggio è progettato per proteggerle senza l’uso di blocchi di polistirene espanso.

«Il nostro impegno nell’alzare l’asticella nel settore e aumentare il valore per i consumatori sono entrambi chiaramente evidenti nella gamma di TV OLED LG del 2021» dichiara Park Hyoung-sei, presidente di LG Home Entertainment Company. «Dotati di LG OLED evo, la nostra tecnologia di pannelli OLED più avanzata, i nostri TV OLED giocano in un campionato a parte, offrendo un altro livello di esperienza visiva che siamo sicuri di poter dire non essere seconda a nessuno».

La collezione di televisori LG 2021 – che include gli LG OLED TV, i nuovi LG QNED Mini LED TV e i nuovi NanoCell TV – sono in mostra nello stand virtuale di LG durante il CES 2021. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di LG sono disponibili da questa pagina.

Tutte le notizie e le novità riguardanti il CES 2021, quest’anno solo in versione digitale, sono disponibili qui.