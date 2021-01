Kensington StudioDock, l’hub di produttività per iPad Air e Pro con super connettività

Al CES 2021 in versione virtuale, Kensington ha svelato quello che sembra uno degli accessori Apple più interessanti per tutti i possessori di iPad Air e iPad Pro. Prende il nome di StudioDock, un hub che mira a incrementare la connettività dei tablet Apple, con un occhio particolare al design: sembra lo stando di un Display XDR di Apple .

Kensington ha progettato StudioDock per funzionare tramite una connessione magnetica con l’iPad Air 2020 e l’iPad Pro da 11 e 12,9 pollici, modelli 2018 o successivi. Questa connessione, peraltro, funziona sia in modalità verticale, che orizzontale.

Come accennato in precedenza, StudioDock presenta un design simile a quello del supporto Pro Display XDR, con un piedistallo minimalista in alluminio e alla base due caricatori wireless Qi incorporati (uno fino a 7,5 W l’altro fino a 5 W). Kensington venderà anche un caricabatterie Apple Watch opzionale che si attaccherà alla StudioDock.

Per quanto riguarda la connettività, il retro di StudioDock dispone di 3 porte USB-A, Gigabit Ethernet e HDMI 2.0. Un lato di StudioDock dispone di una porta USB-C per la ricarica da 18 W, mentre l’altro lato ha 1 porta per cuffie (3,5 mm) e un lettore di schede SD UHS-II.

Kensington non ha ancora condiviso i dettagli sul prezzo o la disponibilità sul mercato, ma c’è un suggerimento in tal senso: al centro della pagina del prodotto, Kensington afferma che l’accessorio di ricarica per Apple Watch “arriverà a metà del 2021”. Si spera, dunque, che possa arrivare entro l’estate.

E’ possibile prendere visione di maggiori dettagli sul sito ufficiale StudioDock, mentre per tutte le notizie riguardanti i prodotti presentati al CES 2021, che si sta svolgendo con modalità digitali, il link da seguire è direttamente questo.