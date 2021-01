LG Rollable, il telefono arrotolabile debutta al CES 2021

LG sta presentando al CES 2021 numerose novità, inclusa la nuova gamma di televisori 2021, il primo monitor OLED 4K e altro ancora, ma il dispositivo che sta scatenando la fantasia di numerosi appassionati di tecnologia è LG Rollable, prototipo di quello che potrebbe diventare il primo smartphone arrotolabile della storia.

Non si tratta di un lancio ufficiale di un dispositivo pronto per il mercato, completo di tutte le specifiche tecniche e di prezzo di vendita, bensì di una prima rapida visione in anteprima. Per catturare immediatamente l’attenzione LG ha inserito LG Rollable nei primissimi istanti del suo filmato di presentazione CES 2021 che riportiamo in questo articolo. Mentre Jin-Song Kim, responsabile marketing globale di LG, inizia il suo discorso salutando gli spettatori, il terminale prototipo espande il suo schermo scorrendo verso l’alto.

Il terminale è impugnato in modalità panorama: nella posizione di partenza somiglia a un comune smartphone con schermo lungo e stretto. Nei primissimi istanti del filmato la parte destra del display, nel video il lato superiore, si allunga verso l’esterno, raggiungendo infine la dimensione di un piccolo tablet.

Tutti i dettagli corrispondono alle anticipazioni circolate a dicembre dello scorso anno, per uno smartphone che dallo schermo da 6,7” è in grado di srotolarsi fino a mostrare un display da 7,4 pollici. Alla fine dello stesso video, al minuto 9 circa, il prototipo è ancora visibile, questa volta mostrato mentre arrotola lo schermo per passare dalla modalità tablet a quella smartphone.

Le indiscrezioni indicavano in realtà due dispositivi in fase di prototipo LG Rainbow e LG Rollable, entrambi arrotolabili. Secondo Engadget si tratta di LG Rollable ma anche se fosse l’altro modello poco importa. Il dettaglio più importante è che ormai da anni LG ha accumulato esperienza e tecniche per realizzare schermi OLED arrotolabili e che sta investendo moltissimo per creare il primo smartphone con questa tecnologia. I vantaggi promessi rispetto ai primi terminali pieghevoli sono diversi: quelli arrotolabili potrebbero essere più sottili, più leggeri e non presentare la fastidiosa piega che si viene a creare nel panello OLED.

Rimane il dubbio sulla resistenza e tenuta nel tempo di parti meccaniche in movimento, ma questo potrà essere accertato solo dopo il lancio. Va anche ricordato che LG non sta correndo da sola, ma che potrebbe essere battuta sul tempo da OPPO o anche TCL, in ogni caso al momento LG Rollable sembra avere tutte le carte in regola per arrivare prima di tutti sul mercato già entro quest’anno.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di LG sono disponibili da questa pagina. Tutte le notizie e le novità riguardanti il CES 2021, quest’anno solo in versione digitale, sono disponibili da questa pagina.