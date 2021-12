LG tiiun porta orto e giardinaggio smart in casa

LG Electronics mostrerà al CES 2022 un nuovo concetto di vita green grazie a LG tiiun, la soluzione tecnologica per il giardinaggio indoor. Tiiun, che in coreano significa “germogliare”, è il nome più indicato per il nuovo elettrodomestico di LG che permette anche ai più inesperti di coltivare verdure, erbe aromatiche e perfino fiori nel comfort della propria casa, tutto l’anno. Elegante e semplice da usare, l’ultima novità di LG offre i benefici di un giardino senza i suoi svantaggi come parassiti o clima sfavorevole.

Progettato come una unità completamente autonoma, LG tiiun si compone di due ripiani ciascuno dei quali contiene fino a sei scomparti e offre la possibilità di piantare tre varietà diverse di semi. Ogni scomparto offre dieci fori per la germinazione, così da coltivare diversi tipi di verdure contemporaneamente, buone e genuine perché cresciute in casa in sole quattro/otto settimane, grazie alla tecnologia e al know-how di LG.

Vincitore del CES 2022 Innovation Award, LG tiiun è stato premiato per la tecnologia innovativa, per il design e per i vantaggi offerti agli utenti. Questo moderno sistema di giardinaggio intelligente sfrutta l’esperienza tecnologica di LG in diverse categorie di elettrodomestici, per fornire risultati affidabili e un processo di coltivazione delle piante semplice e in gran parte automatizzato. Questo è possibile grazie all’utilizzo di tecnologie perfezionate in oltre dieci anni di esperienza nello sviluppo di frigoriferi innovativi, depuratori d’acqua e sistemi di ventilazione.

Il Sistema di Controllo del Clima Flessibile, che utilizza il rinomato e apprezzato Compressore Inverter, regola con precisione la temperatura interna di tiiun per creare le condizioni ottimali per la crescita. Oltre a gestire autonomamente la temperatura e la luce, per simulare il ciclo naturale della giornata, il sistema di giardinaggio intelligente di LG eroga acqua otto volte ogni 24 ore mentre il Sistema di Irrigazione e Filtraggio Automatico fa circolare la quantità ideale di umidità per favorire la trasformazione dei semi in verdure sane e fiori freschi.

La struttura interna di LG tiiun è progettata per aumentare l’efficienza della fotosintesi, amplificando l’effetto della sorgente luminosa interna a LED per accelerare il processo di crescita. La porta trasparente consente di guardare le piante crescere, garantendo allo stesso tempo una chiusura ermetica per mantenere una temperatura interna costante e tenere fuori gli insetti. Inoltre, l’app gratuita LG ThinQ permette di monitorare a distanza l’intero processo di germinazione, controllare o modificare le impostazioni e ricevere notifiche quando il serbatoio dell’acqua deve essere riempito.

LG tiiun rappresenta una pratica soluzione per una vita più verde e sana a casa propria, alla quale si adatta grazie al suo design semplice ed elegante, disponibile in due colori: Nature Beige e Nature Green.

«LG tiiun è una soluzione pratica e comoda per chi desidera portare uno stile di vita più verde e più sano nella propria casa» dichiara Lyu Jae-cheol, presidente di LG Electronics Home Applicance & Air Solution Company. «Il nostro sistema di giardinaggio intelligente rende piacevole e semplice la coltivazione di erbe aromatiche, verdure e fiori, anche per coloro che non hanno esperienza di giardinaggio offrendo inoltre un tocco di eleganza alla propria casa».

LG tiiun e LG tiiun mini saranno presentati al CES 2022 e saranno visibili a partire dal 5 gennaio 2022 nello stand virtuale di LG dedicato agli elettrodomestici LG Home. LG ha annunciato i nuovi televisori di fascia top LG Lifestyle, incluso un modello con rivestimento in tessuto e uno dotato di batteria e carrello di cui abbiamo parlato in questo articolo: entrambi saranno mostrati al CES 2022.