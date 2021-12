Caviar Stealth 2.0 è iPhone 13 versione antiproiettile

La società russa Caviar è nota per versioni extra lusso di iPhone e altri gadget tecnologici (anche delle cuffie AirPods Max) realizzati con oro, diamanti e altri materiali preziosi: questa volta invece, forse segno dei tempi, Caviar Stealth 2.0 è una versione personalizzata di iPhone 13 Pro e Max dotata di una armatura professionale antiproiettile.

Le proposte sopre le righe di Caviar sono ormai un classico, ricordiamo per esempio il tristemente noto iPhone 12 Pro con un frammento del dolcevita di Steve Jobs. Come indica il nome del modello seguito dal numero progressivo 2.0 si tratta della seconda edizione del modello Stealth, in sostanza un iPhone in edizione personalizzata in cui tutte le fotocamere sono state rimosse per ragioni di sicurezza.

Secondo Caviar infatti questo iPhone modificato torna utile per coloro che lavorano in settori in cui la sicurezza è fondamentale e dove non è mai consentito l’accesso con dispositivi in grado di scattare foto o riprendere video. Allo stesso tempo l’iPhone modificato senza fotocamere può tornare utile anche per chi teme l’accesso non autorizzato e il monitoraggio da parte delle app.

Due le versioni proposte di Caviar iPhone 13 Stealth 2.0 antiproiettile: una completamente in nero priva di fotocamere su fronte e retro, e un’altra versione in tinta mimetica che invece conserva le fotocamere.

In entrambi i modelli il retro è protetto da una vera armatura di classe 2, il che significa che è in grado di proteggere dai colpi di pistola. Il costruttore precisa che per creare questi iPhone personalizzati sono state impiegate armature di NPO TCIT, un costruttore russo di giubbotti antiproiettile specializzato nella protezione personale, oltre che in armature per elicotteri e mezzi corazzati.

Per confermare le proprietà antiproiettile sono stati effettuati test in un poligono di tiro: Caviar iPhone 13 Stealth 2.0 ha resistito a due colpi diretti di pistola, il primo scoccato da una Makarov Baikal-442 molto diffusa nell’Europa orientale, mentre il secondo sparato con una Glock 17. Ne saranno costruiti solamente 99 esemplari: il prezzo parte da 6.220 dollari, circa 5.500 euro.

