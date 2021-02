LG Tone Free FN7, gli auricolari che eliminano rumori e batteri

LG Electronics (LG) espande la gamma di cuffie LG TONE Free True Wireless introducendo il suo modello più avanzato: LG Tone Free Wireless FN7 aggiunge infatti la funzione di Cancellazione Attiva del Rumore (Active Noise Cancellation – ANC) alle tecnologie e prestazioni avanzate già presenti sul modello FN6 – come tecnologia audio Meridian, massima versatilità e facilità di utilizzo, isolamento fisico dal rumore e la custodia con tecnologia UVnano – per rendere la fruizione e l’ascolto ancora più immersivi e personali.

In occasione dell’arrivo sul mercato italiano, chi acquista le LG TONE Free Wireless FN7 su LG Online Shop o da altri rivenditori aderenti all’iniziativa riceverà in vendita abbinata il potente speaker Bluetooth portatile LG XBOOM Go PL5. Anche questo speaker offre tecnologia audio Meridian per garantire un riproduzione audio di qualità con bassi profondi e toni alti precisi, oltre alla riproduzione prolungata, grazie a una batteria che raggiunge le 18 ore di autonomia.

La tecnologia Active Noise Cancellation (ANC) di LG Tone Free Wireless FN7 riceve e monitora le onde sonore provenienti dall’esterno attraverso tre microfoni in ogni auricolare, per neutralizzarle e garantire così la riproduzione di suoni naturali, chiari e di qualità, senza perdere dettaglio alzando il volume al massimo. Come tutte le cuffie wireless LG tone Free, anche le FN7 incorporano la tecnologia di Meridian Audio, basata sul Digital Signal Processing, creando un soundstage realistico capace di simulare l’esperienza di ascolto che si otterrebbe tramite altoparlanti per offrire un elevato coinvolgimento.

Accessibile attraverso l’app LG TONE Free, disponibile per iPhone e Android, la funzionalità Meridian EQ garantisce una esperienza di ascolto su misura attraverso quattro preset personalizzati: Natural per un suono chiaro e bilanciato, Immersive per una performance tridimensionale, Bass Boost per una maggiore forza e profondità dei bassi e Treble Boost per rendere gli elementi vocali ancora più chiari.

Le basse frequenze risultano potenziate e migliorate anche grazie all’adozione di un materiale siliconico di alta qualità per il bordo del diaframma, di un metallo più resistente per la cupola e di una trama più densa dell’ammortizzatore. Gli auricolari LG tone Free Wireless FN7 includono inoltre la custodia ricaricabile dotata di tecnologia UVnano che, grazie alla luce ultravioletta, elimina il 99.9% di batteri dalla parte interna dell’auricolare e dall’estremità in silicone ipoallergenico. In aggiunta, sul nuovo modello è possibile monitorare il livello di carica e lo status di UVnano grazie a una luce LED collocata sulla parte superiore della custodia.

Le nuove LG TONE Free True Wireless FN7 sono comode, robuste e perfette per tutti gli utilizzi anche grazie alla resistenza a schizzi d’acqua, pioggia e sudore certificata IPX4. La funzione Voice Command permette di interagire con Google Assistant e Siri se presenti sullo smartphone collegato, mentre gli intuitivi comandi touch su entrambi gli auricolari permettono di ascoltare, mettere in pausa, cambiare canzone e controllare il volume di riproduzione in maniera diretta.

I nuovi auricolari LG Tone Free FN7 sono già disponibili in Italia nei colori bianco e nero al prezzo di 199,99 euro nello store online LG. La maggior parte dei modelli precedenti sono proposti anche su Amazon a prezzi scontati, così è probabile che presto si potranno ordinare anche a partire da questa pagina di Amazon.

