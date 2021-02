Apple ripara gratis Apple Watch Series 5 e Apple Watch SE che non si caricano

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a watchOS 7.3.1 per risolvere problemi con Apple Watch Series 5 e Apple Watch SE, un fix che dovrebbe permettere di risolvere un problema che, in determinati casi, impedisce la ricarica di alcuni Apple Watch Series 5 e Apple Watch SE dopo aver attivato la modalità “Basso consumo”.

In un documento di supporto tecnico, Apple spiega cosa fare se – con Apple Watch SE con watchOS 7.2 o 7.3 – si manifesta un problema che impedisce la carica dopo l’attivazione della modalità Basso consumo.

“Un numero esiguo di clienti con i modelli Apple Watch Series 5 o Apple Watch SE con watchOS 7.2 o 7.3 ha rilevato un problema con il proprio orologio che non si carica quando entra in modalità Basso consumo”, si legge nel documento.

Per verificare se Apple Watch presenta questo problema, bisogna posizionare l’Apple Watch sul caricabatterie normalmente utilizzato, quindi attendere almeno 30 minuti.

“Se l’Apple Watch ancora non si ricarica”, prosegue il documento “contatta il supporto Apple per configurare una riparazione Mail-In gratuita. Il tuo Apple Watch verrà esaminato prima dell’intervento di assistenza per verificare che sia idoneo per la riparazione gratuita”.