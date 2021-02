Disponibile watchOS 7.3.1 per risolvere problemi con Apple Watch Series 5 e Apple Watch SE

Apple ha rilasciato watchOS 7.3.1 per Apple Watch. Questa versione arriva a venti giorni mesi di distanza da WatchOS 7.3 e contiene piccole migliorie e risoluzioni di problemi (incluso un problema con la ricarica) di Apple Watch Series 5 e Apple Watch SE.

Per aggiornare watchOS, aprite l’app Watch sull’iPhone, selezionate Generali e da qui “Aggiornamento software”. Da watchOS 6 è possibile eseguire l’aggiornamento direttamente su Apple Watch: lo smartwatch deve essere connesso alla WiFi, su Apple Watch si apre l’app Impostazioni da qui si tocca Generali > Aggiornamento software. Se è disponibile un aggiornamento software, basta toccare Installa e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Mentre viene completato l’aggiornamento, lascia l’Apple Watch sul caricabatterie. Non riavviare l’iPhone o l’Apple Watch e non uscire dall’app Apple Watch. Al termine dell’aggiornamento, l’Apple Watch si riavvierà automaticamente.

In un documenti di supporto tecnico, Apple spiega che “un numero esiguo di clienti con i modelli Apple Watch Series 5 o Apple Watch SE con watchOS 7.2 o 7.3 ha rilevato un problema con il proprio orologio che non si carica quando entra in modalità Basso consumo”. Apple ha rilasciato watchOS 7.3.1 che consente di evitare che questo problema si verifichi su altri dispositivi Apple Watch Series 5 o Apple Watch SE.

“Se l’Apple Watch ancora non si ricarica”, è riportato ancora nel documento, “contatta il supporto Apple per configurare una riparazione Mail-In gratuita. Il tuo Apple Watch verrà esaminato prima dell’intervento di assistenza per verificare che sia idoneo per la riparazione gratuita”.

Apple ha già inviato agli sviluppatori la seconda beta di watchOS 7.4.

Tutte le novità presentate da Apple nell’evento del 15 settembre sono riassunte in un solo articolo di macitynet. Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad, Mace Apple Watch sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutto quello che c’è da sapere sulle prossime versioni di iOS 14, iPadOS 14, macOS Big Sur e Apple Watch 7 è riassunto negli approfondimenti di macirtynet ai rispettivi collegamenti