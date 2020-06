Gli auricolari LG HBS-FN6 si disinfettano mentre si ricaricano

Sono identici in tutto e per tutto, ma dei due nuovi auricolari LG, il modello top LG HBS-FN6 risulta decisamente curioso e originale perché nella confezione include una custodia per il trasporto che disinfetta gli auricolari durante la ricarica. In realtà questa funzione non è una novità in assoluto perché il costruttore l’ha già implementata negli auricolari Tone+ Free precedenti, ma riservati in esclusiva per il mercato coreano, invece il nuovo modello è atteso anche in Europa e in USA dal mese di luglio.

Per eliminare i batteri viene proiettata una luce a ultravioletti fuori e dentro gli adattatori in silicone per le orecchie. Il costruttore assicura che in questo modo viene rimosso il 99,9% dei batteri ma l’operazione non rimuove sporco, cerume e detriti che rimangono a carico dell’utente. Sia per il modello senza custodia sanificante HBS-FN4 che il modello superiore HBS-FN6 offrono audio curato e calibrato da Meridian Audio, costruttore del Reno Unito specializzato in audio di alta fedeltà e componenti fin dal 1977.

Per entrambi i nuovi auricolari LG ha rivisto completamente design e costruzione: all’esterno sono caratterizzati da uno stelo lungo che fuoriesce dal padiglione auricolare, come reso celebre da AirPods, risultando meglio indossabili e più stabili rispetto ai modelli precedenti. Seppur non siano dotati di tecnologia di cancellazione attiva del rumore, il costruttore assicura un buon isolamento passivo e allo stesso tempo la possibilità di avvertire sempre ciò che accade intorno all’ascoltatore grazie alla modalità Ambient Sound.

La certificazione IPX4 assicura la resistenza all’acqua, pioggia e sudore. Oltre ai controlli touch presenti sugli auricolari per la riproduzione audio e il volume, sono supportati gli assistenti vocali Siri e Google Assistant. Si tratta infatti di auricolari Bluetooth 5.0 compatibili sia con iPhone che con Android e supporto per i codec audio AAC e SBC. Per quanto riguarda l’autonomia la riproduzione audio è di 6 ore, con la possibilità di ottenere ulteriori 18 ore tramite la custodia di trasporto.

In Regno Unito gli auricolari LG HBS-FN6 sono proposti a 150 sterline, circa 164 euro, mentre il modello HBS-FN4 senza custodia disinfettante a 100 sterline, circa 110 euro.