LG vuole elettrodomestici aggiornabili e potenziabili

LG pensa al modo di allungare la vita degli elettrodomestici, e lo fa pensando ad elettrodomestici che possono essere aggiornati, anziché dover essere necessariamente. In questo modo l’utente avrebbe modo di risparmiare, ed evitare sprechi.

Il piano di LG per una serie di elettrodomestici aggiornabili andrà probabilmente a vantaggio dei consumatori, secondo gli esperti, ma non porterà a ricadute multigenerazionali.

Mentre gli elettrodomestici moderni tendono ad avere un ciclo di vita di circa 10 anni, semplicemente non durano più a lungo come una volta. La manutenzione, le riparazioni e l’eventuale sostituzione sono sempre state inevitabili, ma al giorno d’oggi i principali elettrodomestici a volte si guastano in appena cinque anni. Con LG pronta a rilasciare diversi dispositivi progettati per essere aggiornabili per adattarsi a potenziali cambiamenti nella vita quotidiana dell’utilizzatore, questi numeri potrebbero essere rivisti al rialzo.

L’aggiornamento di un elettrodomestico per soddisfare al meglio le proprie esigenze non equivale a riparare un componente malfunzionante, ma potrebbe evitare la sostituzione definitiva. Se, ad esempio, si ha bisogno dell’asciugatrice per gestire meglio determinati tessuti, secondo LG, la si potrebbe regolare con una parte aggiuntiva e un aggiornamento software. Quindi, invece di dover acquistare un’asciugatrice completamente nuova, si può modificare quella che già si possiede.

Non ci sono ancora dettagli su quanto possa costare una qualsiasi di queste parti aggiuntive, ma è improbabile che LG le prezzerebbe in modo così alto da rendere la sostituzione l’opzione più economica. Quindi, fintanto che l’apparecchio è in buone condizioni e offre il tipo di regolazioni opzionali necessarie, l’aggiornamento dovrebbe essere un’alternativa conveniente.

In definitiva, non sembra probabile che le idee di LG abbiano un impatto sull’obsolescenza pianificata, ma l’approccio di un elettrodomestico aggiornabile potrebbe dare il via ad una nuova tendenza. Da parte sua, LG spera che la possibilità di aggiornare gli elettrodomestici, anziché sostituirli, avrà un effetto sull’obsolescenza pianificata, tanto che la società ha affermato che “l’aggiornamento consente all’apparecchio LG di stare al passo con le tendenze e i modelli di utilizzo in evoluzione nel corso dei molti anni di utilizzo, estendendone l’utilità molte volte.”

