Il cane si riconosce dal naso grazie all’app Petnow

Arriva su App Store e Google Play l’app Petnow, che scansiona il naso di un cane e salva i dati biometrici crittografati su un registro collegato al suo proprietario. L’idea è quella di aiutare a trovare facilmente gli animali smarriti.

Petnow è una startup supportata da Samsung, che ha sviluppato una soluzione che scansiona il modello unico della superficie del naso di un cane come misura di autenticazione biometrica per identificare gli animali domestici, risparmiando ai proprietari il fastidio di utilizzare i dispositivi di localizzazione. Questo non è il primo tentativo di Samsung di offrire soluzioni pet friendly. Già nel 2018, infatti, la casa sud coreana ha lanciato uno SmartThings Tracker alimentato da LTE per animali domestici per consentire ai proprietari di trovare i propri animali domestici, valutare i loro schemi di roaming e anche impostare avvisi sui limiti di movimento.

Samsung non è l’unico giocatore nel segmento. Al CES 2022, il marchio francese Invoxia ha presentato il collare smart per cani, dotato di sensori biometrici per monitorare il cuore e le vie respiratorie di un cane, oltre al rilevamento della posizione in tempo reale. Tuttavia, di recente gli scienziati hanno spinto per adottare ampiamente l’identificazione basata sulla biometria, basandosi su caratteristiche come i modelli della pelle di una zebra, la rete dei vasi sanguigni nelle orecchie delle roditore, le macchie sul naso di un koala e le creste sul muso di una mucca.

Petnow, allora, si pone l’obiettivo di identificare i cani tramite il naso. Proprio come il motivo unico delle creste sui musi bovini, anche l’impronta del naso per i cani è unica, proprio come le impronte digitali umane. Petnow ha creato un’app che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per identificare le impronte del naso dei cani con una precisione del 98%, assicurano gli sviluppatori. Inoltre, il modello ML ad autoapprendimento assicura che la velocità e la precisione aumentino con il passare del tempo. E come misura di sicurezza, tutti i dati biometrici degli animali domestici vengono crittografati prima di essere archiviati nel cloud.

L’app esegue automaticamente la scansione del naso senza chiedere agli utenti di premere il pulsante di scatto. L’app si concentra automaticamente sul naso dell’animale, esegue le necessarie regolazioni della qualità delle foto e regola la luminosità per catturare la stampa del naso più dettagliata possibile.

E così, se l’animale si allontana e qualcuno dovesse scattargli una foto utilizzando la nuova app, questa riconoscerà immediatamente l’animale registrato, e invierà i dettagli della posizione al proprietario.

L’app Petnow è già disponibile su App Store.