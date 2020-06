LibreOffice 7, disponibile la beta per Mac e PC con nuovo look per macOS

Il team Quality Assurance (QA) di LibreOffice ha annunciato la Beta 1 di LibreOffice 7, suite libera che comprende una serie di programmi per l’elaborazione di testi, fogli di calcolo, presentazioni, grafici e disegni, database e formule matematiche.

La versione finale di LibreOffice 7.0 sarà disponibile ad agosto, e la Beta1 di LibreOffice è la seconda pre-release da quanto è partito lo sviluppo a luglio dello scorso anno. Rispetto alla release precedente LibreOffice 7.0 Alpha1, la nuova integra fix per 179 bug e migliorie varie su più versanti. Calc, ad esempio, supporta spreadsheet di grandi dimensioni (16 milioni di righe, 16384 colonne), integra migliore a livelli di performance nella gestione dii file XLSX con molte immagini e ottimizzazioni per varie funzioni.

Writer integra l’implementazione del padded numbering già visto in Word su Office, perfezionamenti al filtro di importazione ed esportazione DOCX (con miglioramenti per la compatibilità con i documenti di Microsoft Office). L’esportazione dei file in formato Word viene eseguita nel formato nativo 2013/2016/2019 anziché nel 2007 al fine di migliorare lo scambio con gli utenti che lavorano su diverse versioni dell’elaboratore di testi.

In Impress & Draw è possibile utilizzare testi semitrasparenti, tornano i Subscripts all’8% e sono presenti migliorie in termini di performance in vari ambiti (es: con l’editing delle tabelle).

Su macOS, infine, un tema denominato Sukapura dovrebbe rispettare meglio le linee guida di Apple per l’interfaccia e sarà quello selezionato per impostazione predefinita. Sempre su Mac, dalla prossima beta non saranno più supportati OS X 10 10.10 e OS X 10.11 El Capitan.