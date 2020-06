Adobe, piccolo lifting alle icone di varie app

Adobe sta studiando una nuova “dentità visiva” per le sue applicazioni e i suoi servizi. I clienti della software house dovrebbero notare a breve alcuni cambiamenti, a partire dalle icone. Adobe non stravolge tutto: si tratta di piccoli aggiustamenti a ciò che già esiste.

Il logo che rappresenta la software house dal 1983 è quello di sempre; l’azienda preferisce mostrarlo su uno sfondo rosso anziché bianco, usando una tonalità che, a suo dire, è più “calda e contemporanea”.

Per il simbolo Creative Cloud è stata scelto un tratto bianco più spesso per la nuvola, ora rappresentata in mezzo ad un gradiente arcobaleno, a simboleggiare i colori delle applicazioni che costituiscono la suite. Sempre secondo Adobe, questo gradiente riflette ” l’importanza della creatività “. Non è niente di particolarmente originale ma se a loro piace così…

Si vedranno dei cambiamenti anche nelle icone delle app, con alcune che abbandoneranno il sistema delle due lettere per rappresentare il nome (PS = Photoshtop, AI = Adobe Illustrator, ecc.) e dunque, Photoshop (Ps) non potrà essere più confuso con Photoshop Camera (PsC). L’azienda riferisce anche che userà i colori per organizzare i prodotti in categorie come Video & Motion o Fotografia. I colori dei logo saranno ottimizzati anche per l’accessibilità.

Un’altra sottigliezza sulle icone: è l’abbandono del bordo colorato che le circonda; ora tutte saranno rappresentate con angoli arrotondati, questo per fonderle meglio con gli stili di interfaccia dei diversi sistemi operativi. Anche il simbolo utilizzato per i prodotti Acrobat cambierà , sempre in bianco ma su uno sfondo di colore diverso a seconda dell’app. Il rollout di queste piccole novità è iniziato a marzo e proseguirà nelle prossime settimane.