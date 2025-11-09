I migliori libri per scoprire il Giappone e i suoi autori

Il Giappone è un Paese difficile e complesso da capire, molto distante dalla nostra cultura (almeno, apparentemente) e dalla nostra lingua (quello di sicuro). Ma è al tempo stesso uno dei Paesi più ammirati e amati al mondo, anche e soprattutto in Italia.

Il turismo verso il Giappone cresce, anno dopo anno, da dopo la pandemia. Tuttavia, c’è da chiedersi: perché fare un viaggio di più di dieci ore di aereo (e se si cambia anche di più) e arrivare impreparati? Leggiamo prima qualcosa che ci faccia entrare nell’atmosfera. Questi romanzi che abbiamo selezionato sono l’ideale.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

After dark

Il punto di partenza perfetto per scoprire il grande scrittore giapponese. After Dark è un romanzo noir sorprendente, ambientato nell’arco di una sola notte a Tokyo. Un racconto magistrale, con atmosfere enigmatiche e sospese, alternando realismo e surreale grazie a una scrittura ricca di suggestioni e scorrevole, molto evocativa.

After Dark è un libro fantastico per scoprire Murakami (o Haruki Murakami), che ha scritto molti altri romanzi più complicati e lunghi (su tutti, l’ottimo 1Q84). Tuttavia, anche se è un po’ lento all’inizio, poi cambia passo. Fidatevi: la storia cresce sempre più velocemente e non vi deluderà (anche se non possiamo dirvi di più per evitare gli spoiler!).

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Il lago

In sintesi, questo è un libro sulla scoperta di se stessi attraverso l’altro. Banana Yoshimoto è stata la prima scrittrice “pop” giapponese ad arrivare in Italia, ormai più di trent’anni fa con Kitchen, il suo clamoroso debutto. Il Lago, pubblicato nel 2017, non è il suo romanzo più famoso ma è un ottimo punto di entrata per conoscere l’autrice giapponese dallo stile narrativo a tratti superiore a quello di Murakami.

Al centro della storia, raccontata dalla protagonista Chihiro, ci sono i temi della memoria, dell’amore e della paura, trattati in maniera sorprendente. Il lago è un’opera che conferma lo stile di Banana Yoshimoto e, per chi ama le sue narrazioni e le sue riflessioni, è considerato un libro importante e poetico. Lo raccomandiamo a chi cerca una lettura ricca di spunti di riflessione.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

I miei giorni alla libreria Morisaki

Sappiamo tutti che il potere curativo della lettura è potente, ma raramente si concentra in un libro tanto breve e delicato come questo di Satoshi Yagisawa.

Se state seguendo sui social l’esplosione improvvisa della fama del quartiere di Jinbōchō a Tokyo, famoso per le sue librerie, sappiate che la colpa è anche di questo romanzo di Satoshi Yagisawa. I miei giorni alla libreria Morisaki racconta la storia di Takako, la protagonista, che si ritrova a vivere e lavorare nella piccola libreria di famiglia a Jinbōchō dopo una crisi personale.

Là, tra vecchi volumi e clienti appassionati, riscopre la gioia della lettura e stringe legami significativi. È un libro leggero e delizioso. C’è anche un seguito (vedi qui sotto).

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Una sera tra amici a Jinbōchō

Di solito i “seguiti” sono piuttosto scarsi. Alcune volte, raramente, superano l’originale, ma più spesso sono solo delle pallide imitazioni, dei “secondi atti” chiesti dall’editore per cercare di spremere un altro po’ il mercato dopo che il primo atto è andato bene.

Questa, invece. è una eccezione abbastanza particolare. Perché il seguito al precedente romanzo di Satoshi Yagisawa riscopre le atmosfere rarefatte e i piccoli passi emotivi dei personaggi, aggiungendo un seguito credibile. E lo fa senza rimanere indietro ma neanche senza superare l’originale.

Per questo, a nostro avviso, Una sera tra amici a Jinbōchō è qualcosa di diverso da un secondo atto: è più simile ai capitoli mancanti al precedente romanzo. Entrambi si possono leggere da soli, ma uno di seguito all’altro costituiscono un tutt’uno difficilmente superabile.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Il magico studio fotografico di Hirasaka

Sanaka Hiragi ha creato un romanzo poetico, toccante e delicato, oltre che misurato nel passo e nei contenuti.

Se cercate una lettura malinconica ma ricca di speranza e amate particolarmente la narrativa giapponese, questo libro fa per voi. Il magico studio fotografico di Hirasaka ha una trama semplice, uno svolgimento a episodi, atmosfere lente, ma una magia unica. I personaggi che si avvicendano nello studio fotografico, dal membro della Yakuza alla bambina, sono toccanti e fanno provare emozioni vere.

C’è una cosa a cui fare caso, però. Fate attenzione agli spoiler in rete, perché è un libro che vive della sorpresa di una certa scoperta che non possiamo anticiparvi!

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

La ragazza del convenience store

Un romanzo raffinato e commovente sulle pressioni sociali e la difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo scritto con maestria da Murata Sayaka

Quando uscì in Giappone, fece scalpore. Nonostante la sua brevità, La ragazza del convenience store spiazza sempre per la sua trama cupa, i passaggi introspettivi e psicologici, l’analisi profonda del personaggio e il finale agrodolce che chiude una storia originale e inaspettata. Vale la pena di leggerlo? Certamente.

Anche perché la storia di Keiko, una ragazza che non è una ribelle ma che ha deciso di arrendersi e lavorare come commessa part-time di un kombini, senza ambizioni, etichettata come “quella strana”, rivela sorprendentemente un lato nascosto che appartiene a tutti noi.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

L’emporio dei piccoli miracoli

Una storia leggera e unica. Tre giovani ladri un po’ pasticcioni, in fuga dopo un furto, si nascondono nel vecchio Emporio Namiya. Nel cuore della notte, però, una lettera viene infilata sotto la serranda abbassata del negozio abbandonato. È una richiesta di aiuto, indirizzata all’anziano proprietario, un tempo celebre perché dispensava massime di saggezza e consigli di vita.

I tre, così, decidono di fare le sue veci e depositano una risposta scritta fuori dalla porta. Dopo qualche istante giunge la replica, incredibilmente inviata da qualcuno che vive trent’anni prima, nel 1979.

Da quel momento, le lettere si moltiplicano e i tre ladri, coinvolti in quella bizzarra macchina del tempo, proveranno con le loro risposte a cambiare, in meglio, il passato dei mittenti.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Confessioni di una maschera

Non sarebbe una lista dei migliori libri di Macity se non avesse almeno due fuori sacco. Questo è il primo, ed è tutto di Yukio Mishima: sensualità e candore nell’opera più famosa del più controverso autore giapponese.

Yukio Mishima è una delle figure più complesse della letteratura giapponese. Nato nel 1925, è uno dei più importanti scrittori giapponesi del Novecento. Ispirato da filosofie scettiche e nichiliste, appassionato del classicismo europeo, fondatore di un’associazione militare profondamente nazionalista e tradizionalista, nel 1970 guida un commando nel quartier generale dell’esercito giapponese di Tokyo e commette uno spettacolare suicidio rituale. Lo scalpore generato dal suo gesto e dalla sua figura sempre sopra le righe va di pari passo con la potenza dei suoi libri.

Confessioni di una maschera è il suo romanzo d’esordio, scritto tutto in prima persona, che racconta la storia di Kochan, giovane dalla sensibilità acuta e attratto dalle “cose tragiche”. Questo romanzo del 1949, adulto e complesso, affronta dal punto di vista di un giovanissimo il rapporto tra desiderio e dolore, tra sessualità e società. È difficile, certo, ma è anche uno dei più importanti e bei romanzi giapponesi di sempre.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...

Klara e il Sole

Kazuo Ishiguro ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 2017 per aver “scoperto l’abisso sottostante il nostro illusorio senso di connessione con il mondo”. Questo romanzo, secondo e ultimo fuori sacco della nostra lista dei migliori libri di Macity, è speciale proprio per questo.

Klara e il sole parla della storia di Klara, un’androide amichevole con una notevole intelligenza artificiale, che viene acquistata da una ragazza malata di nome Josie per farle compagnia. Il romanzo esplora temi come l’intelligenza artificiale, il confine tra esseri umani e macchine, il significato di amore e sacrificio e il modo in cui la tecnologia può influenzare l’umanità. È semplicemente bellissimo.

Link Amazon

Sto caricando altre schede...