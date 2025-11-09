iOS 26.1, come disattivare la Fotocamera nella Schermata di blocco

Quante volte vi sarà capitato di sfilare iPhone dalla tasca e ritrovarvelo con la fotocamera attiva? grazie ad iOS 26.1 potete finalmente evitarlo.

In questo aggiornamento infatti è stato introdotto un nuovo interruttore che permette appunto di disabilitare per sempre questa funzione, divenuta oggi ormai accessoria se non del tutto superflua.

Tutti i modi per accedere alla Fotocamera di iPhone

Per accedere alla fotocamera infatti iPhone 16 e successivi hanno a disposizione il Controllo fotocamera, un tasto fisico dedicato che non solo permette di aprire l’app ma, grazie ai controlli touch, anche di regolare alcune delle funzioni associate (cliccate qui per scoprire tutto quel che c’è da sapere a riguardo).

Inoltre a partire da iOS 15 nella Schermata di Blocco è presente un pulsante nell’angolo in basso a destra che, se schiacciato a lungo, apre l’app Fotocamera anche con lo schermo bloccato.

A partire da iOS 18 questo tasto può essere personalizzato o rimosso (qui vi abbiamo spiegato come si fa).

Se tuttavia l’avete lasciato lì allora potreste voler fare a meno di accedervi anche strisciando verso sinistra da un qualsiasi punto della schermata di blocco.

Il problema dello “slide to load camera”

Questo gesto è disponibile a partire da iOS 11 e se all’epoca era l’unico modo possibile per aprire la fotocamera senza dover sbloccare lo schermo, tutte le alternative disponibili oggi (indicate nel paragrafo precedente) rendono questo controllo inutile se non perfino “difettoso”.

Basta infatti che lo schermo venga risvegliato per una qualsiasi ragione (una notifica appena ricevuta, la pressione involontaria o meno del tasto di Standby, oppure semplicemente dopo aver sollevato il telefono) e a quel punto una strisciata del dito verso sinistra attiverà la fotocamera.

Se questo accade mentre il telefono è in tasca o in borsa, altri tocchi accidentali potrebbero scattare fotografie, registrare video e modificare le impostazioni della fotocamera. Il che, oltre ad essere fastidioso, rischia di far prosciugare la batteria in poche ore (la registrazione video non solo occupa memoria su disco ma mantiene lo schermo sempre attivo e diversi sensori accesi).

Come disattivare l’accesso alla Fotocamera dalla Schermata di blocco tramite lo slide

Per queste ragioni oggi si può fare tranquillamente a meno di questo ulteriore gesto per l’apertura della fotocamera, e iOS 26.1 ce lo permette attraverso il nuovo interruttore che trovate qui:

aprite l’app Impostazioni ;

; selezionate la scheda Fotocamera ;

; scorrete in fondo, nella sezione Acquisizione foto , e spegnete l’interruttore alla voce Scorri sulla schermata di blocco per aprire Fotocamera.

D’ora in avanti strisciate verso sinistra e verso destra sullo schermo bloccato non sortiranno alcun effetto.

In ottica sicurezza: un consiglio

Datosi che stiamo parlando di strisciate sulla Schermata di blocco, valutate anche di disabilitare quelle in verticale per impedire l’apertura del Centro di Notifiche e del Centro di Controllo a schermo bloccato.

In questo modo oltre a impedire l’attivazione/disattivazione involontarie di funzioni disponibili in quest’area del telefono, ne renderete impossibile l’accesso anche qualora il vostro iPhone finisca nelle mani sbagliate (di fatto potrà accedervi solo chi conosce il codice di sblocco o ha un’impronta o il volto registrati sul dispositivo). Se vi interessa, trovate le istruzioni qui.

