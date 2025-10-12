I migliori libri sul Rinascimento

Il Rinascimento, con l’Umanesimo, è il punto di svolta della cultura occidentale contemporanea. Se il Medioevo, di cui abbiamo parlato di recente, è la base della nostra civiltà contemporanea, il Rinascimento ne è forse il punto più alto.

Prendendo questa lista dei migliori libri di Macity come al solito come una introduzione al periodo storico in questione, vediamo proganisti, scuole di pensiero, artisti, filosofie, arte, e tutto quello che questa straordinaria stagione ci ha regalato.

Rinascimento conteso. Francia e Italia, un’amicizia ambigua

Cominciamo a metà della storia: con una contesa. Dove ha origine il velo di reciproca insofferenza che pervade tuttora le relazioni, così strette e condivise in ogni campo, fra Italiani e Francesi?

Furono le Guerre d’Italia, iniziate nel 1494 con la discesa di Carlo VIII re di Francia, a stabilire un contatto ravvicinato, in un quadro tuttavia di asimmetria di forze. Fino al 1559 l’Italia fu devastata dalle armate straniere mentre i suoi artisti venivano esaltati alla corte di Francia.

Ecco l’indefinibile contraddizione: la gloria di Leonardo ad Amboise e il saccheggio di città come Brescia, Capua, Ravenna. Giovanni Ricci racconta, attraverso episodi talora poco noti e stupefacenti, il formarsi dell’ambigua e intensa amicizia fra due popoli che la geografia e la storia hanno voluto così vicini.

Il Rinascimento europeo. Centri e periferie

Un libro fondamentale di un autore carismatico. La storia, ampia e variegata, del Rinascimento in Europa, nella prosa brillante di uno degli storici più autorevoli sul tema.

Peter Burke analizza in dettaglio i fenomeni di ricezione culturale e imitazione creativa che, interagendo con le diverse forme politiche e sociali dei singoli paesi, indussero la circolazione delle idee rinascimentali non solo nelle arti ma anche nella vita quotidiana del continente, contribuendo così a ‘europeizzare’ l’Europa.

Un libro, ormai un classico, giudicato prezioso da Jacques Le Goff, per rispondere alle grandi domande sulle radici e sul futuro dell’Europa.

Il Rinascimento

Questa collana del Mulino, così essenziale e ben costruita, ci piace moltissimo. È l’ideale ad esempio per sapere tutto quel che c’è da sapere anche su questo argomento.

Dal XV secolo in poi il Rinascimento non ha cessato di essere oggetto di mitizzazione, di nostalgia e distorsione storiografica, da parte non solo di scrittori e artisti ma anche degli storici stessi, come Michelet e Burckhardt, o di critici come Ruskin.

Nella sua lettura Peter Burke, autore anche del libro precedente, da un lato esplora il formarsi di questa idea di miracolo culturale, dall’altro la corregge e delinea un profilo dove il Rinascimento si definisce, senza pregiudizi per le realizzazioni medievali, o per quelle extraeuropee, come concetto organizzatore nel vasto complesso di mutamenti che hanno portato la cultura occidentale ad entrare nella modernità.

Il Rinascimento in Italia

Nel nostro Paese il Rinascimento è spesso considerato “cosa nostra”. Ma cosa si intende quando si parla di Rinascimento italiano?

Questo saggio studia il periodo di storia italiana compreso fra il 1430 e il 1560. Dopo aver tratteggiato la fortuna storiografica del Rinascimento, il volume descrive l’evoluzione generale della situazione politica, la tipologia degli stati che si svilupparono nella penisola, la formazione della società di corte, l’emergere di un diffuso mecenatismo artistico utilizzato dalle classi dirigenti con intenti propagandistici e per rafforzare la propria immagine, e la straordinaria fioritura della cultura umanistica.

Il volume mostra anche come il Rinascimento italiano abbia esteso la sua influenza sul resto d’Europa e come la società aristocratica europea abbia conservato a lungo cultura e stili di vita elaborati nell’Italia rinascimentale.

La cultura del Rinascimento

Uno dei più grandi studiosi di storia dell’arte del nostro Paese: Eugenio Garin.

“Il Rinascimento è, innanzitutto, un fatto di cultura, una concezione della vita e della realtà che opera nelle arti, nelle lettere, nelle scienze, nel costume. La positività del Rinascimento intrinseca alla sua stessa denominazione, i suoi aspetti tipici, i suoi valori, i suoi significati nel corso della civiltà moderna, vengono indicati sempre nell’ambito delle lettere, del pensiero, dell’educazione. Anzi, proprio in Italia, dove – prima che negli altri paesi, e in modo tanto evidente – si ebbe lo sviluppo del Rinascimento, non può dirsi che al rigoglio culturale corrispondesse un momento ugualmente felice in sede economica o politica”:

Eugenio Garin parte da queste considerazioni per delineare una interpretazione globale del grande movimento che, tra Tre e Cinquecento, segnò la nascita della cultura occidentale moderna. La tesi centrale del volume è quella dell’unità e coerenza di fondo della civiltà rinascimentale: rinnovamento della vita civile, prime espressioni della moderna teoria politica, scoperta di una visione laica del mondo e dell’uomo.

Ma soprattutto – e qui è il contributo più originale di Garin – unità e coerenza fra lo spirito e gli atteggiamenti della cultura letteraria e i concetti e i procedimenti della nascente scienza sperimentale moderna. Nella sintesi dello storico si compongono quindi insieme, illuminandosi a vicenda, tutti gli aspetti e i protagonisti della cultura rinascimentale, da Leonardo a Erasmo, da Ficino a Valla e Savonarola.

I grandi personaggi del Rinascimento. Da Lorenzo il Magnifico a Cesare Borgia, da Leonardo da Vinci a Caterina de’ Medici, uomini e donne che hanno fatto rinascere l’Italia

La storia del Rinascimento per il nostro Paese è fatta ovviamente da persone. Qui ci sono le loro storie.

Da Lorenzo il Magnifico a Cesare Borgia, I personaggi che hanno fatto grande il Rinascimento sono tanti. Questo libro parla dei più importanti, di tutti quelli che hanno nobilitato la loro terra e che con le loro imprese hanno cambiato il corso della storia.

Uomini e donne di cui chiunque ha sentito parlare almeno una volta nella vita: regnanti, papi, scienziati, mecenati e artisti illustrissimi. Queste pagine vi sveleranno tutto delle loro vite e delle azioni o opere per le quali si sono distinti, facendovi conoscere molto di più di ciò che è comunemente noto. Da Lorenzo il Magnifico a Giulio II, da Cesare Borgia a Leonardo da Vinci, da Machiavelli a Galilei: Sara Prossomariti mostra l’umanità che si cela spesso dietro al mito.

La filosofia del Rinascimento. Storia della filosofia (Vol. 3)

Nicola Abbagnano, uno dei massimi storici della filosofia del nostro Paese, nel suo testo in più volume, tocca nel terzo la filosofia del Rinascimento.

Riscoprire e far rivivere la ricerca che «gli uomini dell’Occidente conducono intorno al proprio essere e al proprio destino». Con queste parole Nicola Abbagnano indicava il proposito della sua Storia della filosofia, un’opera destinata a diventare un classico.

Questo non è solo uno dei testi più riconosciuti e apprezzati in ambito accademico, ma anche e soprattutto una lettura che, come la filosofia stessa, parla di tutti e a tutti, grazie allo stile espositivo accessibile e chiaro di Abbagnano, capace di catturare l’interesse anche di chi la filosofia l’ha conosciuta solo sui banchi di scuola o di chi forse sta ancora aspettando un primo incontro.

Dopo La filosofia antica e La filosofia patristica e scolastica, in questo terzo volume viene trattata l’evoluzione del pensiero europeo dai primi umanisti del xiv secolo alla rivoluzione scientifica nel Cinquecento.

Alla riscoperta del pensiero antico, con la fioritura del neoplatonismo di Nicola Cusano, Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, si affiancano da una parte la nascita della filosofia politica, con Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini, e dall’altra la rivoluzione della fede negli scritti di Calvino ed Erasmo, culminata poi nella Riforma di Lutero.

Il Rinascimento Italiano: L’Età della Rinascita: Arte, Scienza e Potere che hanno Plasmato il Mondo

La riscoperta dell’età della Rinascita. Questo libro di Giovanni Montanari è un viaggio straordinario attraverso uno dei periodi più affascinanti e rivoluzionari della storia dell’umanità. Con un approccio meticoloso e una narrazione coinvolgente, questo libro offre una panoramica esaustiva sulle figure, le città e le idee che hanno plasmato non solo l’Italia, ma l’intero panorama culturale, politico e scientifico europeo.

Dai capolavori immortali di Michelangelo e Leonardo da Vinci, alle scoperte rivoluzionarie di Galileo Galilei, il lettore verrà immerso in un mondo di arte, scienza, filosofia e potere che ha cambiato per sempre il corso della storia.

Montanari esplora il cuore pulsante del Rinascimento italiano, rivelando non solo i grandi eventi e personaggi, ma anche le intricate dinamiche che hanno dato vita a una vera e propria rinascita dell’umanità. Attraverso uno stile chiaro e approfondito, l’autore intreccia la narrazione dei principali centri di potere come Firenze, Venezia e Roma, e mostra come l’influenza del Rinascimento abbia lasciato un’impronta indelebile su tutta l’Europa e oltre.

Questo libro non è solo una celebrazione delle grandi opere e degli straordinari personaggi di quest’epoca, ma un riflesso su come il Rinascimento continui a influenzare il nostro mondo moderno. Un testo imperdibile per chiunque voglia comprendere davvero l’impatto che questo straordinario periodo ha avuto sulla cultura e sulla civiltà globale.

Il libraio di Firenze. Vita e avventure di un mercante di manoscritti nell’Italia del Rinascimento

Primo libro fuori sacco senza il quale non ci sarebbe una lista dei migliori libri di Macity.

L’idea del Rinascimento, a Firenze, evoca immediatamente immagini di splendidi affreschi e edifici eleganti, opera dei tanti artisti e architetti che in quegli anni irripetibili popolavano la città. Ma altrettanto decisivi, sebbene meno conosciuti, furono per la storia e la cultura dei secoli a venire anche stampatori, cacciatori di manoscritti, copisti, librai, editori.

Ross King dedica questo libro appassionante proprio a loro, e in particolare alla vita e alle avventure di un uomo straordinario: Vespasiano da Bisticci, «il re dei librai», capace di trasformare la propria bottega in un prestigioso luogo di incontri e discussione. In un’epoca di libri fatti a mano riuscì a produrre centinaia di volumi, copiati da scribi di talento e impreziositi dai più abili miniaturisti: vere opere d’arte destinate alle biblioteche private di papi, re e principi di tutto il continente.

Ma, proprio quando Vespasiano era all’apice del suo successo, l’avvento in Europa della stampa a caratteri mobili travolse il suo impero commerciale e il mondo intellettuale che attorno a lui si riuniva, segnando l’inizio di una rivoluzione. Avvincente ricostruzione di un’epoca e riscoperta di un personaggio dimenticato, questa storia conquisterà tutti quanti ancora oggi avvertono il fascino di una delle più insostituibili invenzioni della nostra civiltà.

Il mistero della pittrice ribelle

Secondo libro fuori sacco senza il quale non ci sarebbe una lista dei migliori libri di Macity. Questa volta parliamo di pittura, sempre nel capoluogo toscano.

Firenze 1458. Lavinia, ferma davanti alla tela, immagina come mescolare i vari pigmenti: il rosso cinabro, l’azzurro, l’arancio. Ma sa che le è proibito. Perché una donna non può dipingere, può solo coltivare di nascosto il sogno dell’arte. Fino al giorno in cui nella bottega dello zio arriva Piero della Francesca, uno dei più talentuosi pittori dell’epoca. Lavinia si incanta mentre osserva la sua abile mano lavorare all’ultimo dipinto, La flagellazione di Cristo.

L’artista che ha di fronte è tutto quello che lei vorrebbe diventare. E anche l’uomo sembra accorgersene nonostante il contegno taciturno e schivo. Giorno dopo giorno, Lavinia capisce che la visita di Piero nasconde qualcosa. Del resto sulle sponde dell’Arno sono anni incerti: il papa è malato e sono già cominciate le oscure trame per eleggere il suo successore. E Piero sa più di quello che vuole ammettere.

Il sospetto di Lavinia acquista concretezza quando lo zio viene ingiustamente accusato dell’uccisione di un uomo e Piero decide di indagare. Ma Lavinia questa volta non vuole restare in disparte. Grazie alla vicinanza dell’artista, che fa di tutto per proteggerla, per la prima volta comincia a guardare il mondo con i propri occhi. Perché lei e Piero sono entrati in un quadro in cui ogni pennellata è tinta di rosso sangue e ogni dettaglio è un mistero che arriva da molto lontano. Perché la pittura è un’arte magnifica, ma può celare segreti pericolosi.

Chiara Montani trascina il lettore per le vie della Firenze rinascimentale e tra le opere di Piero della Francesca, un artista che ha fatto la storia della pittura. Lo immerge nella vita di una giovane donna che vede le sue ambizioni soffocate dalle leggi non scritte del tempo. Lo cattura in un vorticoso susseguirsi di eventi in cui le ragioni dell’arte si intrecciano con quelle della politica e della religione. Un esordio che rimbomba come un tuono.

