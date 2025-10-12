Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Hardware e Periferiche » Garmin eTrex Touch, il navigatore GPS rugged funziona un mese senza ricarica
Hardware e Periferiche

Garmin eTrex Touch, il navigatore GPS rugged funziona un mese senza ricarica

Di Mauro Notarianni
Garmin eTrex Touch è un navigatore GPS rugged utilizzabile un mese senza ricarica - macitynet.it
Foto di Garmin

Garmin ha prsentato eTrex Touch, navigatore GPS portatile con touchscreen e mappe precaricate indicato come ideale per “avventure all’aperto”.

Il dispositivo è costoso (449,99€) ma vanta design resistente e lbatteria di ampia durata. Lo schermo touchscreen (TFT da 3″, 240×400 pixel) consente di scorre e ingrandire mappe TopoActive precaricate per strade e sentieri, ed è anche possibile acquistare a parte il piano outdoor Maps+ (mappe premium con indicazioni quali ad esempio quote altimetriche, immagini via satellite, confini terrestri, aree faunistiche, campeggi, ecc.) con prezzi di 4,99$ al mese.

Il produttore evidenzia che la durata della batteria fino a 130 ore con tutti i sistemi satellitari attivi più la modalità multibanda (ipotizzando un uso tipico con la tecnologia SatIQ) e fino a 650 ore in modalità Expedition; in altre parole dovrebbe essere possibile usarlo per un mese senza bisogno di ricarica.

Memoria e sensori

Il supporto GPS multibanda e multi-GNSS permette di accedere a più frequenze inviate dai satelliti di navigazione per una maggiore precisione della posizione. Sono presenti funzioni per calcare il percorso in base alla popolarità e quindi seguire i percorsi migliori. L’utente può indicare l’itinerario di andata e ritorno, immettere la distanza che si desidera percorrere e ricevere suggerimenti sul percorso che riporteranno al punto di inizio.

Il produttore spiega (qui i dettagli) che durante il percorso è possibile individuare le salite imminenti, quando si verificheranno e quanto saranno ripide, segui la direzione rilevata con la bussola digitale, ottenere aggiornamenti della cache da Geocaching Live, incluse descrizioni, registri e suggerimenti.

Garmin eTrex Touch, il navigatore GPS rugged funziona un mese senza ricarica - macitynet.it
Foto di Garmin

Non mancano funzionalità per ottenere previsioni meteo in tempo reale (è richiesta connessione internet o WiFi) condividere posizioni e percorsi salvati con dispositivi Garmin compatibili di amici. Ill dispositivo dispone del supporto Spine Mount 2 integrato ed è compatibile con relativi accessori in vendita separatamente.

Le dimensioni del dispositivo (impermeabilità IP67) sono: 66 mm x 105,4 mm x 24,6 mm, il peso 150grammi. La memoria è 32GB e l’interfaccia USB-C. Il dispositivo è conforme alle specifiche MIL-STD-810,  standard di test militare statunitense che esamina la resistenza dell’equipaggiamento alle condizioni ambientali che può affrontare nel corso della sua vita.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito Garmin.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Festa delle Offerte Prime

Ancora Festa Prime: cerca nella home page di macitynet.it gli articoli con questo prefisso e scopri le offerte ancora valide dopo l'8 Ottobre tra cui...

Offerte Amazon

Articolo precedente
I migliori libri sul Rinascimento

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.