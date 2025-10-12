Garmin eTrex Touch, il navigatore GPS rugged funziona un mese senza ricarica

Garmin ha prsentato eTrex Touch, navigatore GPS portatile con touchscreen e mappe precaricate indicato come ideale per “avventure all’aperto”.

Il dispositivo è costoso (449,99€) ma vanta design resistente e lbatteria di ampia durata. Lo schermo touchscreen (TFT da 3″, 240×400 pixel) consente di scorre e ingrandire mappe TopoActive precaricate per strade e sentieri, ed è anche possibile acquistare a parte il piano outdoor Maps+ (mappe premium con indicazioni quali ad esempio quote altimetriche, immagini via satellite, confini terrestri, aree faunistiche, campeggi, ecc.) con prezzi di 4,99$ al mese.

Il produttore evidenzia che la durata della batteria fino a 130 ore con tutti i sistemi satellitari attivi più la modalità multibanda (ipotizzando un uso tipico con la tecnologia SatIQ) e fino a 650 ore in modalità Expedition; in altre parole dovrebbe essere possibile usarlo per un mese senza bisogno di ricarica.

Memoria e sensori

Il supporto GPS multibanda e multi-GNSS permette di accedere a più frequenze inviate dai satelliti di navigazione per una maggiore precisione della posizione. Sono presenti funzioni per calcare il percorso in base alla popolarità e quindi seguire i percorsi migliori. L’utente può indicare l’itinerario di andata e ritorno, immettere la distanza che si desidera percorrere e ricevere suggerimenti sul percorso che riporteranno al punto di inizio.

Il produttore spiega (qui i dettagli) che durante il percorso è possibile individuare le salite imminenti, quando si verificheranno e quanto saranno ripide, segui la direzione rilevata con la bussola digitale, ottenere aggiornamenti della cache da Geocaching Live, incluse descrizioni, registri e suggerimenti.

Non mancano funzionalità per ottenere previsioni meteo in tempo reale (è richiesta connessione internet o WiFi) condividere posizioni e percorsi salvati con dispositivi Garmin compatibili di amici. Ill dispositivo dispone del supporto Spine Mount 2 integrato ed è compatibile con relativi accessori in vendita separatamente.

Le dimensioni del dispositivo (impermeabilità IP67) sono: 66 mm x 105,4 mm x 24,6 mm, il peso 150grammi. La memoria è 32GB e l’interfaccia USB-C. Il dispositivo è conforme alle specifiche MIL-STD-810, standard di test militare statunitense che esamina la resistenza dell’equipaggiamento alle condizioni ambientali che può affrontare nel corso della sua vita.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito Garmin.