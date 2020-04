Licenze Windows gratis con antivirus scontati al 60% su BZfuture

Proseguono gli sconti di Pasqua su BZFuture dove, grazie ad una promozione lanciata poche settimane fa, è possibile ottenere una licenza completa per Windows 10 Pro con una spesa davvero minima.

Vi abbiamo già parlato in corso sul noto negozio online, abilitato alla vendita di accessori per gaming su computer ma anche, come accennato, chiavi software originali e licenze autorizzate. A partire da inizio anno era infatti possibile acquistare licenze software o abbonamenti con sconti che potevano raggiungere anche il 50% ma per Pasqua il portale propone ancora di meglio.

La promozione attualmente in corso infatti prevede un risparmio fino al 60% sui prezzi di licenza di diversi abbonamenti antivirus con l’inclusione gratuita di una licenza Windows. In pratica acquistando uno degli antivirus in offerta automaticamente si ottiene la licenza per Windows 10 Pro, il cui prezzo attualmente oscilla tra i 30 e i 40 euro.

Per esempio, sono sufficienti 15,20 euro per ottenere la licenza completa a Windows 10 Pro e allo stesso tempo l’abbonamento annuale a McAfee Antivirus, un software molto utile per proteggere il computer senza produrre rallentamenti.

Questo antivirus è in grado di analizzare le minacce basate sul cloud ed evita gli attacchi prima che si verifichino attraverso avvisi chiari su siti Web, collegamenti e file pericolosi. Oltre a questo blocca la riproduzione automatica dei video sui siti Web e riduce al minimo l’utilizzo della larghezza di banda.

Come dicevamo con BZFuture è possibile scegliere tra diverse soluzioni. Ad esempio: