A Fold Apart e Beyond Blue disponibili su Apple Arcade, arriva anche una valanga di aggiornamenti

Arrivano su Apple Arcade altri due giochi interessanti, dopo Scrappers della scorsa settimana dedicato alla tematica dei rifiuti. A Fold Apart e Beyond Blue sono i due nuovi titoli giocabili sulla piattaforma Apple, ciascuno dei quali è caratterizzato da una storia e da un messaggio particolari che riguardano ognuno di noi.

A Fold Apart di Lightning Rod Games è un gioco nel quale occorre comporre una serie di puzzle piegando dei fogli di carta, così da permettere al personaggio di avanzare attraverso una storia che culmina nel ricongiungimento con la propria amata. Offre una toccante lettura dei rapporti di coppia a distanza, tematica tristemente attuale per via del distanziamento sociale imposto.

Beyond Blue sviluppato da E-Line Studios in partnership con la BBC offre un’esperienza che riflette la grande meraviglia e i misteri sconfinati che permeano il pulsante cuore blu del nostro pianeta. Il titolo trasporta il giocatore in un futuro a noi vicino, nel quale avrà l’opportunità di esplorare i misteri dell’oceano attraverso gli occhi di Mirai, scienziata ed esploratrice delle profondità marine. Insieme al suo team appena formato, si avvarrà di tecnologie all’avanguardia per vedere, sentire e interagire con il mare in un modo inedito. Il gioco consente di seguire una storia evocativa, esplorare un mondo nel quale nessuno era arrivato finora e vivere un’avventura che richiede di prendere decisioni delicate durante la spedizione dell’equipaggio.

Oltre ai due nuovi prodotti, degni di nota anche gli aggiornamenti che hanno raggiunto alcuni dei titoli già presenti in App Store. Li elenchiamo di seguito:

LEGO Brawls – Il nuovo update introduce vari sblocchi settimanali con fichi in miniatura “limited edition” da raccogliere, una sezione sulle novità che offre più informazioni ai giocatori sugli sblocchi in corso e un livello nuovo di zecca basato sul tema dei playset Lego Hidden Side, con una nuova modalità di gioco.

– Il nuovo update introduce vari sblocchi settimanali con fichi in miniatura “limited edition” da raccogliere, una sezione sulle novità che offre più informazioni ai giocatori sugli sblocchi in corso e un livello nuovo di zecca basato sul tema dei playset Lego Hidden Side, con una nuova modalità di gioco. tint. – Con l’aggiunta della nuova modalità Zen, i giocatori possono divertirsi dipingendo con gli acquerelli, affrontando semplici livelli con la possibilità di saltarne uno in qualsiasi momento. Un ottimo gioco che fa divertire i bambini e l’intera famiglia durante l’intero processo previsto dalla pittura ad acquerello.

– Con l’aggiunta della nuova modalità Zen, i giocatori possono divertirsi dipingendo con gli acquerelli, affrontando semplici livelli con la possibilità di saltarne uno in qualsiasi momento. Un ottimo gioco che fa divertire i bambini e l’intera famiglia durante l’intero processo previsto dalla pittura ad acquerello. Secret Oops! – L’ultimo aggiornamento offre un nuovo mondo in cui giocare, Volcano Island, con 15 livelli disponibili in più configurazioni per 1-4 giocatori.

– L’ultimo aggiornamento offre un nuovo mondo in cui giocare, Volcano Island, con 15 livelli disponibili in più configurazioni per 1-4 giocatori. Stranded Sails – Il nuovo aggiornamento, chiamato Exploration, comprende una funzionalità “Fast travel” in cui i giocatori possono portare alla luce antichi portali di pietra e spostarsi velocemente da uno all’altro mentre esplorano le Cursed Islands (Isole maledette). L’update comprende anche una revisione dei prezzi dell’energia usata per camminare e remare, una missione perfezionata da svolgere come tutorial e molto altro ancora.

– Il nuovo aggiornamento, chiamato Exploration, comprende una funzionalità “Fast travel” in cui i giocatori possono portare alla luce antichi portali di pietra e spostarsi velocemente da uno all’altro mentre esplorano le Cursed Islands (Isole maledette). L’update comprende anche una revisione dei prezzi dell’energia usata per camminare e remare, una missione perfezionata da svolgere come tutorial e molto altro ancora. Dear Reader – I giocatori adesso possono usare una nuova Modalità scura per agevolare la lettura serale e accedere a 12 nuovi libri, fra cui Walden di Henry David Thoreau, le Favole di Esopo e Un americano alla corte di re Artù di Mark Twain. L’aggiornamento comprende anche nuovi scaffali dedicati alle festività. Durante le feste e in occasione di determinati eventi i giocatori vedranno apparire nella libreria scaffali a tema che li aiuteranno a trovare il libro giusto per quel momento.

– I giocatori adesso possono usare una nuova Modalità scura per agevolare la lettura serale e accedere a 12 nuovi libri, fra cui Walden di Henry David Thoreau, le Favole di Esopo e Un americano alla corte di re Artù di Mark Twain. L’aggiornamento comprende anche nuovi scaffali dedicati alle festività. Durante le feste e in occasione di determinati eventi i giocatori vedranno apparire nella libreria scaffali a tema che li aiuteranno a trovare il libro giusto per quel momento. Super Mega Mini Party – Grazie a questo aggiornamento i partecipanti possono avvalersi della modalità multigiocatore in un modo completamente nuovo. Possono esplorare un nuovo mondo sospeso e interagire o sfidarsi scegliendo fra nuove modalità di gioco di vario tipo. Che decidano di partecipare a un “party” informale con quattro giocatori o di competere uno contro l’altro in un match a due, avranno più opportunità di interagire con altri giocatori online da tutto il mondo in tempo reale.

– Grazie a questo aggiornamento i partecipanti possono avvalersi della modalità multigiocatore in un modo completamente nuovo. Possono esplorare un nuovo mondo sospeso e interagire o sfidarsi scegliendo fra nuove modalità di gioco di vario tipo. Che decidano di partecipare a un “party” informale con quattro giocatori o di competere uno contro l’altro in un match a due, avranno più opportunità di interagire con altri giocatori online da tutto il mondo in tempo reale. Frogger in Toy Town – Serve un po’ d’aiuto? Adesso si può usare una nuova modalità cooperativa per due giocatori usando la funzione ‘Giocatori Vicini’ del Game Center, grazie a cui un giocatore può aiutarne un altro a completare il gioco. I due possono giocare insieme per avanzare nei livelli più difficili.

– Serve un po’ d’aiuto? Adesso si può usare una nuova modalità cooperativa per due giocatori usando la funzione ‘Giocatori Vicini’ del Game Center, grazie a cui un giocatore può aiutarne un altro a completare il gioco. I due possono giocare insieme per avanzare nei livelli più difficili. HyperBrawl Tournament – È ora possibile sbloccare una nuova eroina, Rune, una regina guerriera ispirata alla mitologia scandinava, e un’Arena creata appositamente per lei, le Rovine di Skulheim. I combattimenti sono accompagnati da una nuova colonna sonora creata per l’arena da Steve Levine, un noto produttore musicale vincitore di un premio Grammy.

