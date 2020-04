Su Apple store salgono i tempi di consegna di iPhone SE 2020 , su Amazon (per ora) no

I pre ordini iPhone SE sono partiti, tanto sul sito ufficiale Apple, quanto su Amazon, ovviamente allo stesso prezzo di listino. Al momento, sembra che sia lo shop Amazon a consegnare più velocemente le spedizioni, anche se ovviamente i tempi indicati nei rispettivi siti sono indicativi e, dunque, suscettibili di modifica. Ecco quando arriverà il vostro nuovo iPhone SE.

Se provate ad ordinare in queste ore iPhone SE sul sito Apple, nelle diverse varianti di colore e nei diversi tagli di memoria, il sito Apple riporta come consegna indicativa dal 28 al 30 di aprile. Se, invece, si prova a pre ordinare iPhone SE su Amazon, in questo caso la data di consegna prevista e stimata è il 27 di aprile. Ribadiamo, comunque, che si tratta di date indicative e che sono suscettibili di variazione, soprattutto in questo particolare momento storico, per via delle limitazioni imposte a livello nazionale.

Quanto volessero pre ordinare iPhone SE 2020 da sito Apple potranno farlo a partire da 499 euro da questa pagina.

potranno farlo a partire da 499 euro da questa pagina. Per l’acquisto su Amazon, invece, si parte direttamente da qui.

Per il nuovo terminale Apple ha introdotto sei nuove custodie, tre in pelle e tre in silicone. Acquistando la versione (prodcut)RED Apple devolve parte del ricavato al Global Fund per gli aiuti agli stati più colpiti da coronavirus, oltre che per la lotta contro HIV/Aids e malattie infettive nelle nazioni più povere del pianeta. L’estensione di garanzia AppleCare+ per iPhone SE 2020 costa solo 99 euro, una riduzione di prezzo di 50 euro rispetto al precedente iPhone 8 rimosso dal listino.