A IFA 2019 Linedock la docking station che rende infinito MacBook Pro 15”

Il progetto su Indiegogo ha riscosso successo nella sua prima versione per MacBook Pro 13” e MacBook Air: a IFA 2019 viene mostrata la nuova versione Linedock per MacBook Pro 15”. Questa speciale docking station si è fatta conoscere e apprezzare per una completa serie di caratteristiche e funzioni, ma anche per l’originale design sottile e piatto, che si adatta alla perfezione alla parte inferiore dei portatili Apple, dove si posiziona diventandone la base di appoggio.

Come le dock tradizionali anche Linedock per MacBook Pro 15” mette a disposizione una serie di connettori ma si distingue dalla stragrande maggioranza dell’offerta di mercato grazie alla presenza di una batteria esterna supplementare, un vano per ospitare una unità SSD, oltre alle funzioni di raffreddamento e di ricarica wireless.

Linedock si collega a MacBook Pro 15” mediante uno speciale connettore USB-C a forma di U dal profilo ridotto. Sui lati mette a disposizione porta HDMI, due porte USB-C, lettore di schedine di memoria SD Card, porte USB 3.

Le specifiche complete non sono ancora state rilasciate ma nella versione precedente erano presenti la tecnologia USB-C Power Delivery 2.0 fino a 20W 5A, ricarica veloce Qualcomm QuickCharge 3.0 12W, funzione di ricarica pass-trough fino a 100W e supporto per l’uscita video HDMI 2.0 fino a 4K a 60Hz, così è lecito aspettarsi specifiche altrettanto generose e magari anche più aggiornate per il nuovo modello in arrivo.

Stesso discorso per la batteria che nella prima versione era da 20.000 mAh con Full Power Delivery per permettere di ricaricare in contemporanea fino a 6 dispositivi e anche di ricaricare il portatile. Per contenere il prezzo il costruttore propone Linedock per MacBook Pro 13 e MacBook Air anche senza unità SSD a partire da 399 dollari, mentre le versioni con SSD si possono scegliere tra le capacità di 256GV e fino a 1 TB arrivando nel modello top al prezzo di 749 euro.

Nel momento in cui scriviamo il costruttore propone agli utenti interessati nella nuova Linedock per MacBook Pro 15” di inserire la propria mail sul sito per essere i primi a ricevere novità, informazioni dettagliate e anche i prezzi non appena saranno annunciati.

