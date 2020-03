L’Italia chiamò: il 13 marzo live streaming di 18 ore per raccontare l’Italia al tempo del Coronavirus

Non poteva essere scelto che un verso dell’inno nazionale, per il grande racconto corale che sarà presentato online domani, 13 marzo 2020, per raccontare come l’Italia reagisce all’emergenza Coronavirus. “L’Italia chiamò” è il titolo della grande diretta live streaming tricolore, con oltre 100 artisti, promossa da aziende, start-up, no profit, e privati da tutto il Paese. In 18 ore di video live saranno raccontati “Il coraggio, la resilienza, il talento: gli anticorpi degli italiani e delle italiane al tempo del Coronavirus”.

Saranno presentate le storie di chi sta tenendo le scuole aperte con il digitale, delle aziende che si reinventano con lo smart working, di artisti, festival culturali, spettacoli, concerti e mostre sospesi a causa del virus, che trovano nel digitale una nuova forma di intrattenimento.

Sarà proposta anche una raccolta fondi per sostenere lo sforzo dei professionisti e delle professioniste del sistema sanitario nazionale, con donazioni sul conto corrente della protezione civile da destinarsi ai reparti di terapia intensiva.

A guidare questa maratona di 18 ore, dalle 6 a mezzanotte, ci saranno giornalisti di testate nazionali, che introdurranno temi diversi e gli interventi di tanti artisti ed esponenti del mondo dello spettacolo, della cultura, della scienza e dell’informazione che si alterneranno via Skype da casa: da Alberto Angela a Renzo Arbore, da Calcutta a Cristiana Cpotondi, dai Negramaro a Paolo Virzì.

Si occuperanno della produzione AV Set Produzioni, con la regia di Cristina Redini e Alessandro Torraca e con Vetrya Group come partner tecnologico.

“L’Italia chiamò” è una delle iniziative digitali che stanno proponendo in questi giorni piccole e grandi imprese, musei, teatri, istituzioni, oltre naturalmente alle scuole e alle imprese che stanno cercando di costruirsi – coraggiosamente e senza quasi avere una base di partenza – un’identità smart.

Chi volesse prendere parte attivamente all’iniziativa, può farlo scrivendo una mail a [email protected], inviando audio, video e immagini che saranno condivisi durante la diretta. Per seguire l’evento è possibile fare riferimento alla pagina Facebook, all’account Twitter , a quello Instagram e al sito dedicato all’iniziativa.

Gli hashtag dell’evento per seguire la diretta e per supportare sui social l’evento in streaming o interagire sono: #iorestoacasa #litaliachiamò.