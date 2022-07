Apple non mostra più il livello batteria degli AirTag nell’app Dov’è

L’app “Dov’è” non mostra più il livello della batteria degli AirTag. L’indicazione non è più visualizzata dopo gli ultimi aggiornamenti dei sistemi operativi, e non appare neanche nelle versioni beta che hanno a disposizione gli sviluppatori.

Il cambiamento è stato notato per primo dal sito olandese iCulture, e specifici riferimenti si trovano anche alle pagine di supporto Apple dedicate ad Airtag, segno che non si tratta di un bug, ma di una precisa scelta della Casa di Cupertino.

Nelle precedenti versioni di iOS, la piccola icona di una batteria era mostrata nell’app “Dov’è” sotto l’indicazione del nome; non era presenta una percentuale ma l’icona permetteva di avere al volo un’indicazione approssimativa del livello della batteria dell’AirTag; quando il livello della batteria diventava troppo scarso, l’icona in questione si colorava di rosso, facendo capire all’utente che era ora di cambiare batteria (una tradizionale CR2032) al trovatutto e inviando una notifica.

Con iOS 15.6 l’utente viene avvisato solo con una notifica; probabilmente, anziché mostrare un indicatore che forse non era sufficientemente preciso – o che forse è risultato inaffidabile – Apple preferisce la notifica fatta partire dal tracker stesso. Selezionando uno degli oggetti tracciati nell’app “Dov’è” con l’Airtag è come sempre possibile sapere dove si troa, farlo suonare, individuarlo nelle vicinanze, abilitare la modalità smarrito, rinominare l’oggetto, attivare l’avviso se ci allontaniamo troppo dall’oggetto.

Apple ha recentemente modificato il comportamento di AirTag per evitare abusi e stalking.

A questo indirizzo la nostra recensione di Airtag con tutti i pro e i contro di questo accessorio; qui trovate esempi di vari accessori per AirTag e qui le indicazioni su come usarlo per tracciare oggetti preziosi e animali.