AirTag, ricevere una notifica quando ci allontaniamo da un oggetto

Tra le sterminate novità di iOS 15, una funzione interessante sono gli “Avvisi di separazione” per gli AirTag: se dimentichiamo da qualche parte un dispositivo, un AirTag o un oggetto compatibile, il nostro iPhone può invierà una notifica e l’app “Dov’è” indicherà come raggiungerlo.

Aprendo l’app Dov’è è possibile selezionare l’AirTag che ci interessa e impostare su “Si”, l’opzione “Avvisami quando mi allontano”. Questa opzione, spiega Apple, permette di ricevere una notifica quando ci separiamo dall’oggetto selezionato, e può essere utile quando questo oggetto deve essere portato con noi (es. un mazzo di chiavi).

Cupertino ha previsto anche la possibilità di indicare determinate posizioni per le quali non è necessario ricevere l’avviso (es. l’indirizzo di casa), utile per chi ha più AirTag che non sempre si portano appresso.

Ricordiamo che in iOS 15 grazie al widget Dov’è è possibile controllare direttamente dalla schermata Home dove si trovano gli oggetti a cui teniamo.

Ricordiamo che per aggiungere un widget su iPhone basta andare nella schermata Home, toccare e tenere premuto un widget o un’area vuota finché le app non iniziano a vibrare. A questo punto basta tocca il pulsante Aggiungi nell’angolo in alto a sinistra, selezionare il widget desiderato, “Aggiungi Widget” e poi “Fine”.

Con i futuri aggiornamenti di iOS 15.x, arriverà anche il upporto della rete Dov’è per AirPods. Se perdiamo gli auricolari AirPods Pro o le cuffie AirPods Max, possiamo usare “Dov’è” per individuarne la posizione approssimativa, avvicinarci fino al raggio d’azione del Bluetooth e farli suonare per capire esattamente dove sono.