Lo smartphone “invincibile” economico è arrivato: Blackview BV9900E costa solo 230 €

6 mesi dopo il lancio del sua smartphone ammiraglia Blackview BV9900 Pro, l’azienda produttrice di telefoni rugged ne ha annunciato la versione più economica il BV9900E, già disponibile in preordine a circa 230 euro. Ed è finalmente disponibile in preordine a 230 euro circa.

Come per il predecessore, si tratta di un telefono con tutte le caratteristiche richieste da una rugged phone, questa volta ad un prezzo anche più accessibile.

Resistenza di livello militare

Il Blackview BV9900E è pronto per gestire qualunque caduta o urto: è infatti realizzato con una struttura estremamente solida e sicura per resistere a cadute, acqua, polvere. Fra le caratteristiche citiamo la cavità interna ermetica, la parte posteriore in silicone liquido antiurto la robusta struttura in metallo delle giunzioni e il vetro in Gorilla Glass 5.

Inoltre il BV9900E può resistere a temperature che arrivano fino a -30 ℃.

Qui di seguito è possibile osservare una sfilza di test di resistenza e torture cui è stato sottoposto lo smartphone per testarne la resistenza.

Specifiche di fascia alta e prestazioni affidabili

Se la resistenza è un punto di forza, le specifiche tecniche non sono da meno e includono il processore octa-core MediaTek Helio P90 AI, con 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di spazio di archiviazione UFS2.1.

Si prosegue con display FHD + da 5,84 pollici e la quadrupla fotocamera dotata di sensore Sony IMX582da 48 MP, con riprese video 4K, FOV ultra-ampio 120 °, modalità notturna e modalità fotocamera subacquea, che consente di scattare foto in acqua.

La batteria da 4380 mAh offre autonomia per un giorno pieno; infine sono disponibili anche cardiofrequenzimetro e barometro.

Prezzo conveniente

BV9900E si acquista in pre-ordine a 259,99 dollari (circa 230 euro).

Si può ordinare direttamente da due e-commerce differenti:

– Il sito ufficiale di Blackview

– Lo store ufficiale di Blackview su AliExpress

L’offerta sarà valida solo fino al 5 ottobre, data dopo la quale il prezzo salirà a 399.99 dollari.