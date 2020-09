iPhone 12 mini forse sarà il nome del modello più piccolo

Apple potrebbe cambiare la modalità di denominazione alla quale ci ha abituato finora con gli iPhone in arrivo questo autunno: stando a quanto riferisce il leaker che si firma @l0vetodream (le cui previsioni si sono in genere rivelate affidabili), avremo iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Con i precedenti modelli, Apple ha finora usato i suffissi Pro e Pro Max, ma per i nuovi dispositivi che dovrebbero essere presentati a breve, la multinazionale di Cupertino potrebbe aver deciso di cambiare la convenzione nelle denominazioni per il terminale più compatto.

La novità potrebbe, in effetti, avere senso e rendere facile distinguere il modello di cui si sta parlando: le varianti da 5,4″, 6,1″ (per i modelli base) e quelle da 6,1″ e 6,7″ (per i modelli Pro). Se davvero arriverà iPhone 12 mini per la versione da 5,4″ la società indicherà esplicitamente in iPhone 12 da 6,1″ come successore dell’attuale iPhone 11, portando per la prima volta anche nella famiglia iPhone la dicitura mini, già impiegata con grande successo su iPod e poi anche con iPad.

12mini

12

12 Pro

12 Pro Max — 有没有搞措 (@L0vetodream) September 21, 2020

Come sempre ribadiamo che si tratta solo e soltanto di indiscrezioni. Di sicuro non c’è ancora nulla, ma ormai dovrebbe mancare poco alla presentazione ufficiale dei nuovi terminali; man mano che ci avviciniamo alla data fatidica, inevitabilmente i rumor che riguardano i nuovi iPhone saranno più affidabili.

