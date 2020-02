Lo smartphone Xperia 1 II di Sony porta il 5G e uno scatto da 20 fps con tracking AF/AE

Le caratteristiche del nuovo Sony Xperia 1 II si possono riassumere in 7 qualità principali.

Tripla fotocamera con tecnologia Sony Alpha (le mirrorless del costruttore giapponese) e ottiche ZEISS calibrate appositamente per Xperia con 3D iToF

Tecnologia di autofocus con scatto continuo fino a 20 fps, calcolo AF/AE 360 volte al secondo e Real Time Eye AF per persone e animali

con scatto continuo fino a 20 fps, calcolo AF/AE 360 volte al secondo e Real Time Eye AF per persone e animali Cinematography Pro “powered by CineAlta” per registrare video in diverse frame rate e accedere a una maggiore varietà di comandi manuali, come autofocus touch e bilanciamento del bianco personalizzato, così da ottimizzare l’esperienza di ripresa cinematografica

Display OLED 4K HDR CinemaWide 21:9 da 6,5”con riproduzione dei colori estremamente fedele grazie al Creator mode “powered by CineAlta”

Sonorità Dolby Atmos, messe a punto insieme a Sony Pictures Entertainment, per trasformare ogni film in un’esperienza audio surround multidimensionale

Brani riprodotti così come sono stati concepiti dall’artista grazie all’audio messo a punto insieme a Sony Music Entertainment, agli speaker frontali e al nuovo e al nuovo 360 Reality Audio con esclusiva decodifica hardware che ottimizza la qualità audio

Connettività 5G di nuova generazione, piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon™ 865 e batteria da 4000 mAh con ricarica wireless per garantire massima velocità e prestazioni

Ma vediamo insieme i dettagli così come comunicati da Sony

Cattura i momenti più importanti con gli scatti ad alta velocità

La fotocamera a tre obiettivi di nuova concezione, dotata della tecnologia AF delle fotocamere Sony Alpha, combina tecnologie fotografiche avanzate a esclusive ottiche ZEISS, appositamente calibrate per Xperia 1 II, con rivestimento ZEISS T* che contribuisce a ridurre i riflessi, garantendo rendering e contrasto spettacolari.

Sfruttando la tecnologia sviluppata per le fotocamere a obiettivo intercambiabile Alpha™, Xperia 1 II offre un AF continuo in grado di eseguire il calcolo di AF/AE 60 volte al secondo. Questo consente di avere il primo tracking AF/AE continuo al mondo per scattare ad alta velocità a un massimo di 20 fps — funzione particolarmente utile per catturare soggetti in movimento come bambini o animali, ma anche gli sport più dinamici.

Inoltre, Real Time Eye AF funzione che blocca la messa a fuoco sugli occhi del soggetto per regalare meravigliosi ritratti, è ora disponibile sia per persone sia per animali.

Le messa a fuoco rapida di Xperia 1 II funziona anche in condizioni di scarsa illuminazione e assicura immagini di qualità persino nelle situazioni più impegnative, grazie all’unione di quattro diverse tecnologie: sensore Dual Photo diode, sistema di autofocus che copre quasi il 70% del sensore, sensore 3D iToF e nuovo, ampio sensore Exmor RS™ da 1/1,7” per dispositivi mobili, 1,5 volte più sensibile rispetto al modello precedente, per un autofocus rapido e preciso anche quando la luminosità è ridotta.

La tripla fotocamera garantisce una elevata versatilità grazie alle tre lunghezze focali: 16mm/24mm/70mm. La nuova Photography Pro “technology from Alpha” propone una interfaccia utente che risulterà familiare agli utenti delle fotocamere Alpha, con controlli manuali per impostare ISO, velocità dell’otturatore e altro ancora.





Imaging Edge for Mobile collega Xperia 1 II alle fotocamere Alpha di Sony consentendo di trasformare il telefono in un monitor esterno di alta qualità e di controllare da remoto, tra le altre, composizione, modalità di messa a fuoco e sensibilità ISO. L’app consente inoltre di trasferire le foto scattate con Alpha su Xperia 1 II per rivedere colori e tonalità con una precisione di livello professionale.

Cinematography Pro “powered by CineAlta” supporta le riprese cinematografiche a un frame rate elevato di 120 fps a 10 bit in risoluzione 2K HDR e 4K HDR 21:9 a 24/25/30/60 fps garantendo un’esperienza di registrazione cinematografica. Impostazioni ottimizzate di bilanciamento del bianco, Touch AF, controlli di misurazione manuale per l’impostazione dell’esposizione e misuratore del livello offrono un maggiore controllo manuale, mentre l’esclusiva tecnologia Wind filter di Sony riduce i rumori e le interferenze del vento per registrazioni audio sempre nitide.

Xperia 1 II include una batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida, — fino al 50% in soli 30 minuti ed è dotato di ricarica wireless Qi rapida per non restare mai a secco, anche fuori casa. Sony si impegna costantemente nello sviluppo di tecnologie che allunghino la vita della batteria e la mantengano integra più a lungo possibile: tra queste spicca “Battery Care”, basata sull’intelligenza artificiale.

Xperia 1 II è nato per offrire un intrattenimento completo, che si tratti di ascoltare musica o guardare un film. La tecnologia di riduzione del Motion Blur (sfocature in movimento) è equivalente a quella di un display da 90 Hz e riduce i ritardi nei fotogrammi per una qualità dell’immagine cristallina, mentre l’audio Dolby Atmos, messo a punto insieme a Sony Pictures Entertainment, assicura un’esperienza audio surround davvero multidimensionale.

Sfruttando le conoscenze maturate da Sony nell’ambito dell’intrattenimento musicale e dell’hardware per l’audio, Xperia 1 II è stato progettato per offrire un’esperienza di ascolto assolutamente autentica con la sezione audio messa a punto in collaborazione con Sony Music Entertainment.

Ma non è tutto: Xperia 1 II è il primo smartphone al mondo dotato di decodifica hardware 360 Reality Audio, che ottimizza la qualità sonora durante l’ascolto con TIDAL nota piattaforma di intrattenimento e streaming musicale.

La riproduzione musicale raggiunge sempre una qualità elevata, sia che si scelgano gli speaker stereo frontali sia le cuffie, wireless o collegate con il jack da 3,5 mm. Il perfezionamento dell’audio ha ridotto il crosstalk a soli 20 dB, oltre il 90% inferiore rispetto alla connessione cuffie tramite USB-C.

Oltre ad audio ad Alta Risoluzione e ad Alta Risoluzione wireless[16], Xperia 1 II è il primo smartphone a includere DSEE Ultimate. La nuova tecnologia sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente frequenza audio e bit rate in tempo reale, approssimando la qualità di ogni brano a quella dell’alta risoluzione; funziona con cuffie wireless o con cavo e con musica in streaming o archiviata localmente.

L’esperienza di gioco in 21:9 unita alla connessione diretta con il controller wireless DUALSHOCK4 di PlayStation4, rende l’esperienza di gioco fuori casa ancora più divertente ed è ora compatibile con Call of Duty: Mobile di Activision. Grazie alla collaborazione di Sony con Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, è possibile giocare al titolo in maniera ottimizzata.

Game Enhancer, introdotto per la prima volta su Xperia 1 per ottimizzare l’esperienza di gioco, è stato ulteriormente migliorato con nuove funzioni esclusive per Xperia 1 II. Tra queste, Competition Set blocca lo schermo sull’app di gioco trasformando Xperia in un dispositivo totalmente dedicato al gaming, adatto persino a sfidarsi negli E-sport. Inoltre, il tempo di risposta al tocco sullo schermo è stato migliorato rispetto a Xperia 1.

L’ottimizzazione del 5G

Nato per la velocità, il dispositivo Xperia 1 II con supporto 5G è stato creato per i flussi di lavoro professionali. Il supporto alla rete Sub-6 GHz rende Xperia 1 II uno strumento sempre affidabile per accedere a contenuti in alta qualità.

La piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon™ 865 e il modem-RF 5G Snapdragon X55 offrono possibilità di gioco, fotografia, multi-tasking e co



nnessione mai viste prima, con l’incredibile velocità del 5G e alle prestazioni ottimizzate con CPU e GPU più veloci del 25% rispetto al modello precedente.

Xperia 1 II è dotato di certificazione IP65/68 (resistente all’acqua) e di Corning Gorilla Glass 6 su entrambi i lati: un dispositivo tanto elegante quanto resistente.

Xperia 1 II sarà disponibile in Europa in versione nera e viola e supporterà Android 10 a partire dalla primavera 2020. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito di Sony Italia.