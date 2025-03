Apple Watch tutto in vetro passa dai brevetti alle anticipazioni

Pubblicità

Un iPhone realizzato interamente in un unico pannello di vetro è stato il sogno di Jony Ive mai realizzato: eppure, Apple potrebbe compiere il suo primo passo concreto in questa direzione con un Apple Watch interamente in vetro, o almeno è quanto indicato da una recente anticipazione.

Secondo l’account Weibo Instant Digital, prima che un iPhone completamente in vetro arrivi sul mercato, potremmo vedere un Apple Watch con una cassa interamente in vetro e dotata di interazione touch, capace di sfumare i confini tra schermo e struttura. Altro che Apple Watch in plastica.

Il leak, proveniente da una fonte cinese, non mostra prove a supporto, ma l’idea di un Apple Watch o di un iPhone tutto in vetro risulta presente da anni in diversi brevetti Apple che descrivono dispositivi con involucri in vetro e zone touch integrate, suggerendo un futuro in cui controllo gestuale e minimalismo si uniscono in un design tipicamente Apple.

Il problema più evidente di questa possibile soluzione riguarda la resistenza e la durabilità. Sebbene il vetro conferisca un aspetto elegante e futuristico, risulterebbe certamente anche più fragile del titanio, del metallo o della ceramica utilizzati nei modelli attuali e passati di Apple Watch.

Anche perché, c’è da considerare che gli orologi subiscono continuamente urti, graffi e cadute durante l’uso quotidiano, per cui Apple dovrebbe sviluppare un tipo di vetro molto più resistente di quello a cui siamo abituati. Ad esempio, l’impiego di compositi ultra-resistenti o strutture laminate potrebbe rinforzare una nuova tipologia di vetro in grado di resistere a cadute, graffi e flessioni nel tempo.

Un’altra questione riguarda l’interazione touch. Se l’intera cassa fosse in vetro e rispondesse al tatto, Apple dovrebbe assicurarsi che il dispositivo sia in grado di distinguere con precisione tra un tocco intenzionale e un contatto accidentale, come il passaggio della manica. Inoltre, dato che l’Apple Watch è un dispositivo di dimensioni contenute, la collocazione di queste zone touch dovrebbe essere estremamente accurata.

Infine, sorgono interrogativi sul posizionamento di componenti chiave come pulsanti, sensori e antenne in un dispositivo che sarebbe realizzato in un’unica struttura in vetro. La produzione in serie di un tale prodotto, garantendo al contempo un’assenza di difetti, richiederebbe notevoli avanzamenti nel processo di fabbricazione.

