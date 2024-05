Logitech corteggia gli utenti Apple con tastiere e mouse Designed for Mac

Pubblicità

Logitech sta aggiornando la sua linea prodotti Designed for Mac con alcune speciali versioni disegnate appositamente per gli utenti Apple. Nello specifico ci sono un nuovo mouse e tre tastiere, di cui una disponibile in kit, e l’altra che è anche la prima ergonomica che l’azienda realizza per gli utenti Mac.

Questi nuovi prodotti sono appena arrivati nei mercati USA e in Europa, anche se in Italia non sono ancora tutti disponibili. Trattandosi di un’azienda con sede in Svizzera e commercializzazione globale è molto probabile che sia questione di giorni prima di poterli trovare in vendita anche da noi.

Logitech MX Keys S per Mac

Questa tastiera è disponibile in due varianti di colore ed è realizzata con plastica riciclata. È caratterizzata da una retroilluminazione intelligente che si adatta alla luce ambientale e alla vicinanza delle mani e si può configurare tramite l’app Logi Options+ per creare azioni Smart con cui automatizzare le attività ripetitive e semplificare il flusso di lavoro.

Inoltre si può collegare a tre dispositivi contemporaneamente e passare da uno all’altro con la semplice pressione di un pulsante. In svizzera costa 139 franchi svizzeri (circa 140 euro).

Logitech MX Keys S Combo per Mac

Questo kit permette di acquistare la sopracitata tastiera insieme al mouse Logitech MX Master 3S e ad un poggiapolsi. Il mouse ha il click silenzioso, il sensore DPI a 8K e la rotella elettromagnetica MagSpeed può passare al volo dallo scorrimento ultra rapido a quello super precisoin in base alle esigenze. Anche questo può essere configurato con l’app Logi Options+ per creare scorciatoie personalizzate.

Logitech MX Anywhere 3S per Mac

Questo mouse è già in vendita in Italia al prezzo di 103,99 €. Come il precedente ha il click silenzioso e il sensore DPI a 8K, ma è molto più compatto perché è pensato per chi lo deve usare in mobilità e vuole viaggiare leggero.

È progettato per scorrere velocemente e senza intoppi su qualsiasi superficie, compresi i piani in vetro, ed è dotato di ricarica rapida via USB-C che promette più di due mesi di autonomia con una sola carica.

Logitech MX Keys Mini per Mac in Grigio siderale

Anche questa tastiera è già disponibile in Italia (a 129 €) perché è la stessa che potevamo già acquistare in bianco, ma ora è disponibile anche nella variante Grigio siderale.

Tra le caratteristiche di punta ricordiamo l’illuminazione intelligente, la possibilità di creare dei profili per separare le scorciatoie tra le varie applicazioni e la particolare ergonomia che permette di allineare meglio le spalle e avvicinare maggiormente il mouse alla tastiera.

Logitech Ergo Wave Keys per Mac

Quest’ultima tastiera (costa 90 CHF) è anche tra le più interessanti del nuovo lotto di lancio. È infatti la prima di stampo ergonomico che l’azienda realizza per Mac: grazie al design ondulato e al poggiapolsi imbottito sviluppato dal Logi Ergo Lab, favorisce una migliore postura e riduce lo sforzo sui polsi, soprattutto per chi lavora al Mac tutto il giorno.

Macitynet ha recensito diversi prodotti Logitech: tutti gli articoli su questo marchio sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.