Sony PS5 è la regina, ma PS4 non vuole andare in pensione

Se dopo quasi quattro anni dall’uscita della PS5 state ancora utilizzando PS4, sappiate che non siete i soli. Sony ha precisato che al momento sia PS4, che PS5, contano ciascuna circa 49 milioni di utenti attivi mensilmente, suggerendo che un numero significativo di giocatori PlayStation non ha ancora fatto il passaggio all’attuale modello.

I nuovi dati provengono da un dettagliato rapporto sui Servizi di Rete e Giochi presentato durante l’ultimo Business Segment Meeting di Sony. Questi numeri indicano che circa il 42 percento delle 117 milioni di unità PS4 vendute è ancora utilizzata attivamente, rispetto all’86 percento dei 56 milioni di unità PS5 vendute finora.

Nonostante la parità nel numero di console attive, Sony sottolinea che è la PS5 a restituire un numero significativamente maggiore di ore giocate rispetto a PS4: 2,4 miliardi per il nuovo sistema rispetto a 1,4 miliardi per il diretto predecessore.

Come si calcolano questi dati

I numeri mensili degli utenti di Sony diffusi dal rapporto, però, potrebbero non raccontarla giusta. Ed infatti, i dati includono qualsiasi console “utilizzata per giocare o accedere ai servizi del PlayStation Network”. Questo vuol dire, ad esempio, che una vecchia PS4 utilizzata come semplice box per vedere Netflix nella stanza degli ospiti, contribuisce alle statistiche diramate.

Tuttavia, è piuttosto impressionante che quasi 50 milioni di persone utilizzino ancora regolarmente una console lanciata nel 2013, anche considerando l’aggiornamento PS4 Pro del 2016 (PS5 Pro arriva a Natale). Questo potrebbe essere in parte dovuto al fatto che la PS4 sta ancora ricevendo molto supporto software anche dopo il rilascio della PS5.

Peraltro, la longevità della PS4 non sembra aver avuto un impatto negativo sui profitti della PS5. La divisione gaming di Sony ha già guadagnato 10 miliardi di dollari di profitto su 106 miliardi di dollari di vendite nei quasi quattro anni di vita della generazione PS5, rispetto ai 9 miliardi di profitto su 107 miliardi di vendite nei sette anni della PS4.

Il rapporto racconta anche che i possessori di PS5 hanno speso in media 731 dollari tra giochi, servizi, periferiche e contenuti aggiuntivi. Si tratta di un dato in aumento significativo rispetto ai 580 dollari di spesa nominale su PS4.

