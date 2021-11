Logitech C615 è la webcam portatile per Mac e PC in offerta Black Friday a 44,90 €

Se il vostro computer non ha la webcam oppure la qualità di quella che c’è è pessima, potete acquistarne una compatta e portatile che riprende in Full HD a 30 fotogrammi al secondo come Logitech C615.

Il principale punto di forza risiede nel sistema di ripiegamento che permette di adattarla poggiandola sul profilo di qualsiasi monitor, oppure trasformare il supporto in una base di appoggio e posizionarla direttamente sulla scrivania e quindi orientarla anche lateralmente o verso una lavagna qualora la si utilizzasse per la didattica a distanza o in una videoconferenza di lavoro.

Logitech C615 è dotata di una lente grandangolare da 78° in modo da offrire un ampio campo visivo e c’è la messa a fuoco automatica, in questo modo si regola automaticamente quando ci si sposta a partire da 10 centimetri di distanza dall’obiettivo. C’è anche il sistema di correzione automatica dell’illuminazione in modo tale da adattare la visione anche in ambienti poco illuminati ed incorpora un microfono con tecnologia di riduzione del rumore per abilitare la comuncazione in chiaro anche negli ambienti affollati.

Promette una buona nitidezza delle immagini, con colori vivaci e contrasto ottimale, e il collegamento col computer avviene tramite porta USB-A senza il bisogno di scaricare alcun driver perché funziona non appena la si collega a qualsiasi Mac a partire dalla versione 10.6 Snow Leopard di macOS e anche computer PC con Windows 7 (e successivi). Ovviamente viene riconosciuta anche da qualsiasi software di videoconferenza, da Skype a Zoom e tutti gli altri che a causa della pandemia di coronavirus purtroppo abbiamo imparato ad usare fin troppo bene negli ultimi due anni.

Ricordiamo che Logitech C615 è un modello del 2015, quindi non troppo recente ma comunque più che funzionale per lo scopo per cui generalmente viene impiegata. Per di più come dicevamo è piuttosto piccola (misura circa 7 x 4 x 3,5 centimetri e pesa intorno ai 100 grammi) quindi si può facilmente infilare in una borsa per averla sempre a portata di mano.

Chi intende acquistarla la trova in vendita su Amazon a 91,99 euro. Nel momento in cui scriviamo viene proposta in offerta al 51% al prezzo di 44,99 euro spedizione inclusa.