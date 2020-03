Logitech C920 HD Pro, la webcam con doppio microfono e riprese in Full HD

Se non avete un portatile con webcam incorporata o quella a disposizione ha una bassa risoluzione potreste pensare ad una webcam esterna collegabile via USB e posizionabile in un punto migliore della casa o dell’ufficio per una ripresa più ampia.

Anche i professionisti dei video troveranno benefici usando Logitech C920 HD Pro, una webcam capace di registrare video in Full HD con audio di qualità grazie al doppio microfono. Oltre ad essere usata per le videochiamate su Skype e altre piattaforme, consente di trasmettere le partite in streaming su Twitch tramite filmati in HD a 720p, oppure può aiutare gli YouTuber a registrare video fluidi e nitidi in Full HD a 1080p.

L’obiettivo è in vetro a cinque elementi ed integra funzionalità di messa a fuoco automatica premium per acquisire e registrare video nitidi e ben definiti.

Questa webcam è dotata di correzione automatica della luminosità HD, ottimizzando le condizioni di illuminazione per produrre immagini luminose e con contrasto ottimale anche in condizioni di scarsa luminosità.

Come accennato è presente un sistema a due microfoni (uno su ciascun lato della videocamera) che permette di acquisire audio stereo naturale mentre vengono filtrati i rumori di fondo.

Compatibile con Windows 7, Windows 8, Windows 10 o successivo e con la maggior parte delle applicazioni di videochiamata, funziona in modalità USB Video Device Class (UVC) anche con macOS 10.6 o successivo (HD 720p su FaceTime per Mac o altre applicazioni di chiamata video supportati; registrazione video Full HD 1080p con QuickTime Player) e Chrome OS – Android v 5.0 o successivo.

Logitech C920 HD Pro è in vendita su Amazon al prezzo di 76,21 euro.