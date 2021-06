Logitech Combo Touch ora anche a misura di iPad Air 4

Sarà che adesso l’iPad Air di quarta generazione ha le cornici piatte come iPad Pro, fatto sta che la tastiera Logitech Combo Touch ora si può comprare anche per questo modello. La cover-tastiera, lanciata nel mese di marzo dello scorso anno in maniera esclusiva per la serie Pro dei tablet di Apple, adesso è disponibile anche nella versione su misura dell’ultimo Air lanciato da Apple l’anno scorso e che, come dicevamo, assomiglia all’iPad Pro da 11″ se non che lo schermo ha invece una diagonale di 10.9 pollici.

A parte il fatto quindi che questa versione si adatta perfettamente alle dimensioni del tablet serie Air di quarta generazione, le funzioni che offre sono le stesse: perciò come la Magic Keyboard di Apple, questa custodia progettata da Logitech è dotata di una tastiera di dimensioni standard con tasti retroilluminati e un trackpad integrato che supporta i gesti multi-touch, tra cui lo scorrimento e il pizzico per lo zoom.

Si collega all’iPad tramite lo Smart Connector quindi non c’è bisogno di ricaricarla perché prendere l’energia che serve direttamente dal tablet e chiaramente funziona anche come custodia protettiva per via della sua costruzione piuttosto robusta. Include inoltre un cavalletto regolabile che consente di poggiare il dispositivo su un piano e inclinarne lo schermo in diverse posizioni in modo da poter adattare l’uso in quel momento e senza dover necessariamente sganciare la tastiera.

Oltre alla Logitech Combo Touch per iPad Air 4, l’azienda ha presentato anche una versione color “Sabbia” del medesimo accessorio per la linea Pro: sembra più una sorta di grigio chiaro che dovrebbe abbinarsi bene con gli iPad Pro di colore argento e sarà disponibile prossimamente.

Il prezzo è lo stesso del modello Pro da 11″ (199,99 dollari) e al momento si può preordinare soltanto sul sito ufficiale. Se volete saperne di più sulle caratteristiche e le funzionalità potete dare uno sguardo all’articolo che abbiamo precedentemente scritto riguardo la versione per gli iPad Pro.