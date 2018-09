Logitech Crayon, l’alternativa ad Apple Pencil arriva per tutti anche in Italia

Funziona (quasi) come Apple Pencil ma costa la metà: Logitech Crayon per iPad inizialmente disponibile solo per scuole e studenti è in arrivo per tutti, anche in Italia. Ma il prezzo non sarà lo stesso

Buone notizie per chi cerca una alternativa più economica e resistente di Apple Pencil (qui le migliori app ottimizzate per lo stilo di Cupertino): Logitech Crayon inizialmente disponibile solo per scuole e studenti sta per arrivare per tutti, anche nel nostro Paese.

La penna digitale Logitech Crayon impiega la stessa tecnologia dello stilo Apple per rilevare l’inclinazione della punta e del tratto sul display, oltre alla funzione di rilevamento del palmo della mano per evitare tocchi indesiderati mentre si scrive o disegna. Manca però il rilevamento dei diversi livelli di pressione, presente in Apple Pencil, dettaglio che rende Logitech Crayon più indicata per la scrittura, appunti, schizzi e bozze e anche per il disegno ma solo basilare.

Per gli utenti che necessitano di uno stilo soprattutto per disegnare, dipingere, colorare e in generale per lavori artistici più complessi è consigliabile valutare Apple Pencil, più costosa ma anche più versatile sotto questo punto di vista. In tutti gli altri casi invece Logitech Crayon rappresenta una valida alternativa perché non solo costa meno, ma è dotata di una struttura resistente che permette di superare indenne anche cadute fino all’altezza di 1,2 metri.

Proprio per queste funzioni offerte e per la sua resistenza, Logitech Crayon è stata presentata al mondo nel keynote Apple di marzo in contemporanea con il nuovo iPad economico di sesta generazione, il primo che non rientra nella gamma iPad Pro dotato di rilevamento dello stilo.

Come accennato inizialmente Logitech Crayon è stata commercializzata esclusivamente per le scuole all’abbordabile prezzo di 49 dollari, quindi la metà di Apple Pencil, proposta in Italia a 100 euro, diventando così subito una valida alternativa economica allo stilo di Cupertino.

Ora invece il costruttore annuncia l’arrivo negli Apple Store in USA a partire dal 12 settembre al prezzo di 70 dollari. Gli utenti europei e italiani dovranno pazientare un po’ di più: Logitech Crayon arriverà anche nel Bel Paese a ottobre al prezzo di 69,99 euro. Un prezzo quindi superiore a quello offerto per il mondo educational, ma che permette di risparmiare comunque 30 euro per chi necessita di uno stilo funzionale anche se privo di rilevamento dei livelli di pressione.

Logitech Crayon offre una autonomia di 7 ore di utilizzo prima di richiedere la ricarica tramite la porta Lightning integrata. È compatibile con gli iPad di quinta e sesta generazione.