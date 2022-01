Mouse Logitech Signature M650, piccoli, grandi e pure per mancini

Logitech presenta la nuova gamma di mouse Signature M650, composta dai modelli Signature M650 wireless e Signature M650 for Business, entrambi disponibili in due dimensioni, una standard e una più grande, accomunati da una comoda impugnatura, per offrire un’esperienza completa a un pubblico sempre più vasto.

La nuova gamma è progettata per rendere la postazione di lavoro più moderna e unica, migliorando la produttività grazie allo scorrimento SmartWheel, a clic silenziosi e a un design sagomato e confortevole che garantisce un utilizzo intuitivo e piacevole. A questo si aggiunge un ulteriore plus, ovvero una versione dedicata ai mancini.

«Circa la metà dei lavoratori al mondo non usa un mouse o usa un dispositivo entry-level con funzioni limitate. È da questa considerazione significativa che abbiamo sviluppato questa nuova line-up» commenta Art O’Gnimh, Vice President of the mainstream business for creativity and productivity di Logitech. «La gamma Signature M650 offre un’esperienza completa, con funzioni semplici che rendono il lavoro quotidiano più veloce e facile, in linea con la visione di Logitech».

Lavorare a un documento o navigare online d’ora in poi sarà ancora più semplice. La funzione SmartWheel garantisce infatti precisione e velocità istantanea. Chi ha già provato questa tecnologia non ne può più fare a meno.

Per consultare lunghi documenti, pagine web, liste e fogli di calcolo di grandi dimensioni basta premere la rotella del mouse per ottenere lo scorrimento prolungato che funziona come un volano: basta una sola rotazione per scorrere decine e decine di pagine in modo rapido fino al punto desiderato, risparmiando tempo e numerosi movimenti alla nostra mano e alle nostre dita, che alla sera ringrazieranno. In qualsiasi momento è possibile tornare allo scorrimento tradizionale premendo nuovamente la rotella SmartWheel.

Signature M650 e Signature M650 L (di dimensioni maggiori) sono inoltre dotati della tecnologia SilentTouch, che riduce il rumore dei clic del 90% rispetto al mouse Logitech M185, ideale quindi per un utilizzo silenzioso anche durante chiamate e videochiamate di lavoro. Completano la dotazione la connessione wireless e una batteria che dura fino a due anni.

Il design della gamma Signature M650 permette di lavorare comodamente per diverse ore, grazie a un’area confortevole per il pollice e un’impugnatura in gomma. A questo si aggiunge la possibilità di personalizzare i pulsanti laterali con le scorciatoie preferite grazie al software di configurazione e gestione Logitech Options+. Disponibili nei colori grafite, rosa e bianco sporco, i nuovi mouse sono compatibili con i sistemi operativi macOS, ipadOS, Windows, Linux, Chrome e Android, collegandosi al volo tramite Bluetooth Low Energy o ricevitore USB Logi Bolt.

La gamma Signature M650 è anche attenta all’ambiente, grazie a un design sostenibile e a un controllo dell’intero ciclo di vita dei materiali utilizzati. Una parte delle componenti in plastica di Signature M650 è realizzata con platica riciclata post-consumo (PCR), più precisamente il 64% per il colore grafite, il 26% per il bianco sporco e la variante rosa. Il programma PCR di Logitech riflette l’impegno dell’azienda verso un approccio più sostenibile, garantendo una seconda vita alla plastica dei prodotti dell’elettronica di consumo.

Logitech Signature M650: prezzo e disponibilità

I mouse della gamma Signature M650 saranno disponibili entro la fine di gennaio 2022 sul sito Logitech e presso le principali catene di distribuzione al prezzo al pubblico di 44,99 €. Anche Signature M650 for Business sarà presto disponibile.

Tutte le colorazioni e le dimensioni sono già disponibili a partire da questa pagina di Amazon al prezzo di 46,99 euro con spedizioni a partire dal 25 gennaio, incluso anche il modello per mancini.

Gli utenti che usano più computer e dispositivi contemporaneamente possono invece consultare questo articolo dedicato a Logitech Keyboard MX mini e MX Mouse Anywhrere 3 Mac. Per consigli sulle migliori tastiere e mouse rimandiamo alle rispettive guide di macitynet.