Intel ha un nuovo responsabile del client computing group

Intel ha annunciato un nuovo responsabile per il client computing group, con l’attuale capo Gregory Bryant in partenza a fine mese dopo tre decenni in azienda.

Il posto di Gregory Bryant verrà occupato da Michelle Johnston Holthaus, al momento general manager di Intel responsabile vendite, marketing e comunicazione, in precedenza direttrice vendite del client computing group.

Holthaus effettuerà la transizione al suo nuovo ruolo nei prossimi mesi, con l’azienda che nel frattempo dovrà nominare un nuovo direttore Vendite.

“I comprovati successi di Michelle nelle entrate e vendite globali negli ultimi cinque anni, unite alla sua profonda conoscenza delle attività del client computing e rapporti di fiducia nell’intero settore, fanno di lei una scelta naturale per guidare il nostro gruppo più grande”, ha dichiarato il CEO di Intel, Pat Gelsinger, augurando a Gregory Bryant il meglio per i suoi futuri impegni.

Intel ha anche nominato David Zinsner chief financial officer (direttore finanzario), incarico che sarà effettivo dal 17 gennaio. Zinsner vanta 20 anni in ambito finanza ed esperienza operativa con semiconduttori e relativa fabbricazione, ed è stato in precedenza CFO di Micron Technology,

Intel ha recentemente annunciato i processori Intel Core H-series di dodicesima generazione, presentato i processori Intel Core di dodicesima generazione nome in codice Alder Lake S-series e H-series, prima famiglia di processori con un’architettura ibrida che combina Performance-core ed Efficient-core.

