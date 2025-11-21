Black Friday, i più venduti di Amazon del secondo giorno

Secondo giorno di Black Friday su Amazon e seconda tornata di offerte e promozioni in tecnologia, elettrodomestici smart, articoli per la casa e dispositivi personali.

La lista qui sotto raccoglie i prodotti più acquistati tra la serata di ieri e la notte, selezionati tra le offerte più cliccate nelle ultime ore.

Include bundle PlayStation, robot aspirapolvere, cuffie top di gamma, smartphone, speaker Bluetooth, accessori per la pulizia e per la cura della persona. Tutti i link portano direttamente alle promozioni attive, con prezzi aggiornati e disponibilità immediata.

PlayStation 5 Digital Edition + EA SPORTS FC 26 a 349,99€

Il bundle PS5 Digital Edition con EA SPORTS FC 26 offre la console next-gen in versione senza disco, abbinata all’ultima edizione del celebre gioco calcistico. Archiviazione da 825GB SSD, prestazioni ultra-rapide e supporto a 120 fps. Disponibile su Amazon a 349,99€

Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB a 900€

Il Samsung Galaxy S25 Ultra offre 12GB di RAM, 256GB di storage, batteria da 5000mAh e sistema AI integrato. Display AMOLED, S-Pen, fotocamera principale da 200MP. Uno degli smartphone Android più avanzati del 2025. Disponibile su Amazon a 900€

DREAME L40 Ultra AE Robot a 479€

Il DREAME L40 Ultra AE è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con potenza di 19.000Pa, sistema di autopulizia a 75°C e gestione automatica dello sporco. Controllo via app e compatibilità Alexa/Google. Ora su Amazon a 479€

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 a 399€

Il DEEBOT T50 PRO OMNI di Ecovacs combina aspirazione da 21.000Pa, lavaggio intelligente con acqua calda e spazzole estensibili. Dock multifunzione per svuotamento e asciugatura automatica. Disponibile su Amazon a 399€

OM SYSTEM Tough TG-7 Fotocamera subacquea a 395€

La OM SYSTEM TG-7 è una fotocamera compatta impermeabile e antiurto, adatta a escursioni, sport e uso estremo. Sensore da 12MP, GPS, altimetro e resistenza fino a -10°C. Ora in sconto su Amazon a 395€

Marshall Stanmore III Speaker Bluetooth a 204€

Il Marshall Stanmore III è uno speaker wireless stereo con design vintage, Bluetooth 5.2, ingresso AUX e manopole fisiche. Audio potente e preciso, ideale per ambienti domestici. Disponibile su Amazon a 204€

ECOVACS X11 OMNICYCLONE a 947€

Il DEEBOT X11 OMNICYCLONE è un robot lavapavimenti con svuotamento automatico, intelligenza visiva YIKO e lavaggio a pressione. Aspirazione potente, lavaggio doppio e dock di ricarica integrata. Ora su Amazon a 947€

DREAME Aqua10 Ultra Robot a 999€

Il DREAME Aqua10 Ultra è un robot aspirapolvere con 30.000Pa di potenza, sistema a doppio rullo e lavaggio a caldo. Dock intelligente per lavaggio panni e asciugatura automatica. Disponibile ora su Amazon a 999€

Finish Powergel Gel Lavastoviglie a 12,99€

Il Finish Powergel è un detersivo liquido per lavastoviglie multi-azione. Formula rapida, azione sgrassante e brillantezza potenziata. Confezione da 650 ml con tappo dosatore. Ora su Amazon a 12,99€

Swiffer Duster 69 Piumini a 19,99€

I Swiffer Duster offrono 69 piumini elettrostatici per catturare polvere, peli e allergeni in casa. Utilizzabili con manico estensibile, perfetti per superfici delicate e punti alti. Disponibili ora su Amazon a 19,99€

Oral-B Testine Precision Clean (16 pezzi) a 29,98€

Confezione da 16 testine Oral-B Pro Precision Clean per spazzolini elettrici. Rimuovono efficacemente la placca e migliorano la salute delle gengive. Compatibili con la maggior parte dei modelli tranne Oral-B iO. Ora su Amazon a 29,98€

