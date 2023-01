Logitech svela Serie Pop, tastiere e mouse in nuovi colori

Il costruttore di accessori e periferiche Logitech inizia il nuovo anno introducendo nuovi colori per l’originale serie Pop, set composto da mouse e tastiera stile macchina da scrivere retrò, oltre a nuove colorazioni anche per alcuni modelli più gettonati, come le tastiere multi dispositivo K580 e Mk470 Sim Combo.

La riconoscibile tastiera Logitech Serie POP dallo stile retrò e il mouse abbinato arrivano nei nuovi colori Mist, minimal e sulle tonalità del grigio, e anche Cosmos, più vivace e sui toni del lilla. Ricordiamo che oltre allo stile originale, questa serie di mouse e tastiera offre tecnologie e funzionalità per la produttività del giorno d’oggi con 8 tasti emoji intercambiabili, 12 utili scorciatoie e naturalmente tasti meccanici in stile macchina da scrivere.

Minimalista e moderna, la tastiera Logitech K580 nella nuova colorazione Rose porta un tocco di stile e produttività alla scrivania. Combina la connettività multi dispositivo con un supporto per il telefono incorporato, in questo modo è possibile passare dalla digitazione di un’e-mail, oppure di un documento di lavoro, all’invio di un messaggio a un amico con un solo clic.

Infine arriva nella nuova colorazione Rose anche Logitech MK470 Slim Combo. Si tratta di un set composto da tastiera e mouse wireless che si distingue per semplicità e design minimal, un bestseller internazionale per il costruttore. Tra le caratteristiche di punta segnaliamo tastiera e tasti super sottili con digitazione stile computer portatile, mouse di basso profilo, lunga autonomia di 36 mesi per la tastiera e di 18 mesi per il mouse.

Tutti i prodotti e gli accessori Logitech sono disponibili nel negozio ufficiale del marchio a partire da questa pagina di Amazon.

Di Logitech sulle pagine di macitynet abbiamo recensito la custodia Logitech Combo Touch con tastiera integrata e lo stilo digitale Crayon per iPad 2022, oltre che il mouse ergonomico Logitech Lift per Mac. Tutti gli articoli che parlano di Logitech sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.