Tutto con USB, pure il cavatappi elettrico GHB che apre le bottiglie in 8 secondi

Sapevate che esiste anche il robot che apre le bottiglie e si ricarica via USB? Un attrezzo come questo è utile non soltanto a chi è poco pratico col cavatappi, ma anche agli anziani che non riescono ad esercitare la giusta forza durante questa operazione; e se non altro, visto che siamo qui su Macitynet, è anche un modo piuttosto “tech” per portare a termine il compito.

In commercio ne esistono diversi e su Amazon senza svenarsi è possibile acquistare GHB YISSVIC, un modello che include anche alcuni accessori rendendolo un interessante prodotto da regalare. In confezione infatti è possibile trovare un taglierino per la carta stagnola, il versatore per il vino e il tappo per il sottovuoto: perfetto da offrire in dono al neo-enologo o all’amico appassionato di vini.

Com’è fatto

Quel che promette invece il cavatappi elettrico vero e proprio è estrarre qualsiasi tappo di sughero in 8 secondi. L’aspetto è una delle sue caratteristiche di punta: dalla forma cilindrica, appare molto elegante perché gran parte della scocca esterna è nera con effetto satinato. Una porzione dell’estremità dal quale fuoriesce elettricamente il cavatappi è invece nero lucido semitrasparente sicché durante l’utilizzo è possibile seguire visivamente la discesa del cavatappi e la risalita del tappo.

Come funziona

Usarlo è facilissimo: dopo aver rimosso la carta stagnola con l’apposito attrezzo (basta poggiarlo all’estremità del collo della bottiglia e farlo poi ruotare lungo tutta la circonferenza in modo da tagliare il rivestimento) non si deve far altro che infilare il collo della bottiglia nell’apertura del cavatappi, quindi premere il tasto contrassegnato da una freccia rivolta verso il basso per agganciare il tappo e poi verso l’alto per estrarlo.

Per usarlo non serve collegarlo alla presa elettrica perché funziona a batteria (ricaricabile) e l’azienda assicura che il sistema riesce ad estrarre il tappo senza danneggiarlo, sicché si evitano che piccoli pezzi possano cadere nella bottiglia dando al vino l’inconfondibile “sapore di tappo”.

Dove acquistare

Chi vuole comprarlo lo trova in vendita su Amazon a circa 27 €

Sto caricando altre schede...