Xiaomi Electric Scooter 4 Pro in Italia, il primo del brand con frecce integrate

Presentato durante lo scorso giugno 2022, finalmente disponibile in Italia l’ultimo monopattino di Xiaomi con frecce integrate. Si tratta di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, che incrementa tutte le prestazioni dei precedenti modelli, ma purtroppo impenna anche il prezzo. E’ disponibile su Amazon con un listino di 849 euro.

Se dal punto di vista estetico richiama i diretti predecessori, le modifiche non mancano e non sono da sottovalutare. La sua velocità massima sarà comunque limitata, per adattarsi alla legislazione vigente, a 25 chilometri orari. Tuttavia, il suo nuovo motore permetterà di scalare pendenze con più facilità.

Il monopattino permetterà di scalare salite con pendenza di ben 20 gradi, grazie alla potenza del nuovo motore con potenza da 350 W (nominale da 700W, su Amazon viene indicato 500W Max), e potrà trasportare utenti fino a 120 kg di peso.

A livello dimensionale misura 1.198 x 484 x 1.240 mm, con un peso di 16,5 kg. Gran parte del peso è dovuto alla batteria, ancor più grande e prestante da da 12.400 mAh (474Wh) che porta l’autonomia dichiarata fino a 55 chilometri, mentre a livello di sicurezza si basa su un doppio sistema frenante eABS.

Altre migliorie riguardano gli pneumatici, non solo in termini di dimensioni, ma anche di tipologia. Infatti, Xiaomi Electric Scooter 4 Pro monta pneumatici autosigillanti da 10″ senza camera, che in passato hanno dato problemi per la facilità con cui scoppiavano se non si tenevano alla giusta pressione.

Naturalmente non manca la possibilità di abbinarlo allo smartphone grazie all’app Xiaomi, che può essere installata su iPhone con iOS 9.0 e dispositivi Android 4.3 oppure versioni successive. Sul manubrio insiste sempre lo schermo LED in grado di visualizzare le principali informazioni sulla marcia.

Il design di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è leggermente più grande quest’anno, mentre è realizzato in alluminio, resistente alla corrosione e in grado di migliorare anche la pedana per il comfort del piede. Non solo, integra anche le frecce direzionali, ormai obbligatorie per legge per tutti i monopattini di nuova costruzione (per chi possiede un monopattino più datato ha tempo fino al 2024 per acquistare un kit di frecce).

Prezzi e disponibilità

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è disponibile su Amazon a 849 euro e si acquista direttamente a questo indirizzo.