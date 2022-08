Logitech e Tencent creano la console per giochi cloud

Logitech sta collaborando con Tencent Games per lanciare una console dedicata al cloud gaming, quindi per i videogiochi in streaming, entro la fine dell’anno. Il nuovo hardware sarà progettato per i servizi di cloud gaming, offrendo un dispositivo dedicato con controlli fisici, invece delle tipiche custodie da collegare agli smartphone.

Il palmare per il cloud gaming supporterà Xbox Cloud Gaming e il servizio GeForce Now di Nvidia: Logitech e Tencent stanno entrambi lavorando con Microsoft e Nvidia sull’hardware. Le informazioni fornite sono al momento scarse e non è chiaro se sarà possibile sfruttare anche altri servizi, come per esempio Google Stadia e Shadow cloud computing.

Logitech e Tencent stanno annunciando oggi l’arrivo della console, anche se non c’è alcuna immagine a supporto, né informazioni sulla data di rilascio o prezzi. Logitech si affiderà ovviamente alla sua esperienza nella creazione di accessori di gioco per PC e console, mentre Tencent sembra essere più un partner operativo.

Così Ujesh Desai, direttore generale di Logitech sulla partnership:

Come una delle principali piattaforme globali per lo sviluppo, l’editoria e le operazioni di giochi, Tencent Games è stata in prima linea nell’innovazione ed è per questo che abbiamo collaborato con loro Come giocatori di lungo corso, l’idea di essere in grado di trasmettere e giocare ai giochi AAA quasi ovunque è super eccitante e non vediamo l’ora di mostrare a tutti su cosa abbiamo lavorato

Il nuovo palmare per il cloud gaming ha solo un sito web dedicato in cui è possibile iscriversi per ricevere futuri aggiornamenti, ma Logitech promette un lancio entro la fine dell’anno, quindi è facile aspettarsi maggiori informazioni nei prossimi mesi.

Questa nuova misteriosa console portatile arriva mesi dopo che Valve ha rilasciato il suo Steam Deck, che ha contribuito a trasformare l’idea del gioco per PC, portandolo su un palco in movimento. Steam Deck supporta servizi di cloud gaming come Stadia e Xbox Cloud Gaming, ma alcuni utenti potrebbero volere un’alternativa più economica. Sembra che Logitech stia costruendo proprio questa.