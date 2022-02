Valve Steam Deck, ora potete stamparlo in 3D

Quando si tratta di hardware proprietario, le aziende sono comprensibilmente caute nel rilasciare informazioni sul design, perché vogliono tutelare il prodotto dalla possibilità che la concorrenza inizi a copiare il progetto: tuttavia, nel caso di Valve, sembra che siano pronti a supportare i modder per la console Steam Deck. La società infatti ha rilasciato i file CAD che permettono agli appassionati di stampare lo chassis in 3D, anche se in realtà l’obiettivo primario è un altro.

E così i file CAD del PC in formato console Steam Deck sono online, di modo tale che gli utenti potranno stampare la console in 3D. Tuttavia, e questo è abbastanza ovvio, questi file CAD sono solo per lo chassis della console, non per i componenti effettivi che vengono utilizzati per realizzare la console stessa.

Questo significa che chiunque sarà in grado stampare in 3D uno chassis dello Steam Deck, ma ovviamente non sarà possibile creare totalmente un’unità della console in totale autonomia. Secondo Valve, questi file CAD sono rivolti più ai modder e ai produttori di accessori che potrebbero creare accessori per Steam Deck, come ad esempio una custodia per il trasporto, accessori oppure periferiche aggiuntive.

Immaginiamo che i modder più ambiziosi potrebbero persino provare a creare il proprio chassis Steam Deck con le proprie personalizzazioni, quindi avere le dimensioni ufficiali aiuterà senza dubbio a garantire che si adatti perfettamente alla console. Chi volesse fare ciò, naturalmente, dovrà aprire la console, smontare e rimontare le componenti. Insomma, un lavoro che potrebbe non essere adatto a tutti. Potete trovare tutti i file necessari per la stampa 3D direttamente a questo indirizzo.

Per le specifiche tecniche di Steam Deck rimandiamo a questo articolo di macitynet. Ricordiamo che la tanto attesa console portatile, in grado di far girare su una dispositivo così compatto e leggero anche i giochi Tripla A, arriverà nelle mani degli utenti già alla fine di questo febbraio.