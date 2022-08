Apple ammette problemi audio per Studio Display

Si, il monitor Apple Studio Display ha un problema audio: gli utenti lo dicono da settimane ed ora Apple ha confermato il possibile funzionamento intermittente degli altoparlanti del nuovo schermo, un problema che come dicevamo è stato riscontrato da un numero imprecisato di persone che lo hanno acquistato. La buona notizia è che non bisogna portare il monitor in un centro assistenza, perché si tratta di un problema software.

Anche la webcam è stata criticata per la sua scarsa qualità e pure in quel caso si è trattato di un problema che è stato possibile risolvere attraverso un aggiornamento del firmware. Tuttavia in questo caso anche se Apple sostiene che ad essere difettosi non sono fisicamente gli altoparlanti, non ha ancora trovato il modo di risolverlo via software, sicché al momento è in grado di suggerire solo una soluzione temporanea.

In base a quanto si apprende da una nota intercettata da MacRumors che sta circolando in queste ore tra i centri di riparazione e di assistenza autorizzati, Apple consiglia innanzitutto di scollegare lo Studio Display dall’alimentazione: successivamente bisogna scollegare anche tutti gli altri accessori collegati allo schermo, attendere dieci secondi e solo a quel punto si può ricollegare il display.

Questo dovrebbe bastare per far sì che la riproduzione audio non venga più interrotta inaspettatamente e bruscamente, o che venga riprodotta ad alta velocità, o con qualità audio distorta, o in maniera instabile. E se il problema audio di Studio Display dovesse ripresentarsi, basta ripetere la procedura. Più avanti – dicono – arriverà poi un aggiornamento del firmware che risolverà il problema definitivamente, nel frattempo è necessario tamponare in questo modo.

Come dicevamo il problema è noto da maggio ma al momento non si sa quante persone ne sono afflitte, anche se le prove suggeriscono che stia diventando sempre più diffuso.

Ricordiamo che Studio Display di Apple è stato presentato a marzo ed è diverso dagli altri monitor per almeno cinque ragioni. Nonostante questo come dicevamo non è stato esente da critiche: oltre ai sopracitati problemi alla webcam e all’audio, usarlo con Windows risulta essere piuttosto complicato. Di conseguenza le prime recensioni non sono state tutte positive. Se volete vedere com’è fatto dentro, qui c’è la foto ufficiale e ulteriori dettagli.